Manchester City vs Manchester United

Manchester, Viva – Manchester Derby se presenta nuevamente! Manchester City entretenerá Manchester United En una extensión Liga Premier 2025/26 en el estadio Etihad, domingo 14 de septiembre de 2025 a las 22:30 WIB. Este partido está lleno de prestigio e importante para los dos equipos que buscan consistencia.

Aquí hay 7 hechos interesantes por delante de Manchester Derby esta noche:

1. 193º partido en todas las competiciones

Esta reunión será el 193º Derby de Manchester en la historia. United todavía es superior al récord de la reunión con más de 75 victorias, mientras que City continúa minimizando la diferencia desde la era de Guardiola.

2. Etihad Stadium es una clave

En los últimos 5 derbis en Etihad, el Manchester City registró 3 victorias, 1 empate, y solo una vez perdió ante United. La atmósfera de la jaula puede ser una gran capital para los ciudadanos.

3. Guardiola vs Ruben Amorim

Manager de Manchester City, Pep Guardiola

Este Derby trajo a dos entrenadores con diferentes filosofías. Pep Guardiola con posesión de la pelota y control del juego, mientras que Ruben Amorim trajo altas transiciones presionadas y rápidas que comenzaron a dar nuevos colores en el Manchester United desde finales de 2024.

4. Erling Haaland listo para volverse loco

Erling Haaland sigue siendo la principal amenaza de la ciudad. Aunque su equipo estaba tropezando al comienzo de la temporada, el delantero noruego todavía tenía una nitidez que podía molestar a la defensa de United.

5. Bruno Fernandes, especialista en Derby

El Capitán United tiene una contribución importante en el partido contra City. Desde 2020, Bruno Fernandes ha registrado 5 goles y 4 asistencias en el Derby de Manchester, convirtiéndolo en una figura importante en este duelo de prestigio.

6. Ciudad tropezada, United es mejor

Esta temporada City en realidad funcionó mal: solo ganó una vez y había perdido dos veces, haciéndolos varados en el puesto 16 en la clasificación. Por el contrario, United está en el 11º lugar con un récord de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.

7. Prestigio de apuestas y impulso

Aunque solo la sexta semana, los resultados de este derby podrían ser un punto de inflexión. City necesita una victoria para salir de la presión de la junta inferior, mientras que United tiene la oportunidad de hacer este duelo como prueba de la resurrección bajo Ruben Amorim.

Manchester Derby no es solo una lucha por tres puntos, sino también sobre la autoestima. ¿Puede la ciudad levantarse frente al público Etihad, o unidos que realmente robarán el impulso del oro? ¡La respuesta se reveló de inmediato esta noche!