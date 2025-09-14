Manchester, Viva – Derby Manchester Primer Volumen Premier League 2025/2026 se presentó el domingo 14 de septiembre de 2025 por la noche. Fósforo Manchester City VS Manchester United Está teniendo lugar en el Etihad Stadium, Manchester, y se puede ver a través de videos de transmisión en vivo a partir de las 22:30 WIB.

Manchester City llegó a este partido con una misión en ascenso después de tragar dos derrotas sucesivas en EPL. Los ciudadanos cayeron de Tottenham (0-2) y Brighton (1-2), los resultados que los hicieron caer en 13º lugar en la clasificación con tres puntos.

El principal problema del escuadrón Pep Guardiola se encuentra en la frágil línea de fondo. Cuatro goles anidados contra James Trafford en los últimos dos partidos. La situación es cada vez más difícil porque la ciudad fue golpeada por una lesión por tormenta, con una serie de jugadores ausentes como Omar Marmoush, Rayan Cherki, Mateo Kovacic y Savinho.

Por otro lado, el Manchester United vino con una capital de victoria 3-2 sobre Burnley en la tercera semana. El cuidado de Red Devils Ruben Amorim apunta a tres puntos para empujar hasta la cima. Sin embargo, tampoco podrían separarse del problema de la lesión, con Matheus Cunha, Mason Mount y Diogo Dalot confirmados ausentes.

La temporada pasada, MU pudo derrocar a City 1-2 en Etihad. Amorim insistió en que su equipo estaba listo para repetir los resultados positivos. «Somos un mejor equipo que la temporada pasada, y tenemos que demostrarlo el domingo», dijo Amorim.

De cabeza a la cabeza (H2H)

En las últimas cinco reuniones, ambos equipos recolectaron dos victorias y un empate.

06/06/2025: 0-0 MITY CITY

15/12/2024: Man City 1-2 Mu

10/08/2024: Man City 1-1 MU (7-6 Pen, Community Shield)

25/05/2024: Man City 1-2 En (Copa FA)

03/03/2024: Man City 3-1 en

Enlace de transmisión en vivo Manchester City vs Manchester United

Man City vs Mu Match se puede ver transmitiendo en vivo en video el domingo (14/09/2025), a las 22:30 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Man United – Vidio