Manchester, Viva – Jóvengente de talento argentino, mediocampista, Claudio Echeverri Según se informa, se unió inmediatamente al club de la Bundesliga, Bayer Leverkusen en estado de préstamo para una temporada.

Leverkusen llega a un acuerdo con Manchester City Para pedir prestado Echeverri por un año sin una opción de compra permanente.

Según el informe atlético el miércoles, Leverkusen pagará la tarifa de préstamo a Manchester City y tendrá el salario del jugador.

Este acuerdo ciertamente no incluye la cláusula de compra, porque el Manchester City todavía ve a Echeverri parte de sus planes a largo plazo en el estadio Etihad.

Sky Alemania informó que Leverkusen derrotó a Borussia Dortmund en la búsqueda de Echeverri.

Dortmund presentó previamente una oferta de préstamo con una opción de compra, pero Manchester City rechazó esta cláusula.

El jugador de 19 años ha llegado a un acuerdo personal con Leverkusen, y la prueba médica se lleva a cabo de inmediato.

Jugador de Manchester City Claudio Echeverri

Echeverri se unió al Manchester City desde River Plate en enero de 2024 con una tarifa de transferencia de 12.5 millones de libras más una bonificación.

Después de la transferencia, fue prestado de regreso a la placa del río en 2024.

Echeverri se desempeñó varias veces con el primer equipo de Man City, incluido su debut en la final de la Copa FA contra Crystal Palace, una Liga Premier contra Fulham, y anotó en una victoria por 6-0 sobre Al-ANA en la Copa Mundial del Club 2025.

Sin embargo, dada la feroz competencia en el centro del campo de la ciudad, el club decidió pedir prestado el mejor paso para el desarrollo del jugador.

Bajo la tutela del nuevo entrenador Erik Ten Hag, Leverkusen vio un Echeverri creativo adicional para llenar el vacío después de la partida de Florian Wirtz a Liverpool.

Antes del acuerdo con Leverkusen, Echeverri también se asoció con Sevilla, Real Betis, Roma y Girona, todos los cuales estaban interesados en tomar prestado.

Sin embargo, Leverkusen logró asegurar la firma del jugador, mostrando que sus ambiciones seguían siendo competitivas en la Bundesliga después de perder a Jeremie Frimpong y Florian Wirtz.

Esta transferencia es un paso estratégico Echeverri para desarrollar su potencial en una de las mejores ligas europeas. El contrato en Manchester City sigue siendo válido hasta 2028. (Ant)