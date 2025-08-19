¡Mañana se revela! Los resultados del ADN Ridwan Kamil y la prueba de Lisa Mariana lo hacen nervioso

Yakarta, Viva – Resultados Tes ADN ex gobernador de West Java Ridwan Kamil (RK) y celebridades Lisa Mariana Se dice que la atención pública saldrá mañana, miércoles 20 de agosto de 2025.

Leer también: Se estima que los resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil-Lisa Mariana están disponibles, el público está nervioso esperando las respuestas



Karo Labdokkes Pussd atracado PolriGeneral de Brigadier de la Policía Sumy Hastry Purwanti, confirmó esto. Sin embargo, no podía estar seguro de si los resultados se publicarían inmediatamente o solo se entregarían a las partes relacionadas.

«Mañana (salen los resultados de las pruebas de ADN)», dijo simplemente, martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Los internautas entusiasmados con la religión de la princesa Ridwan Kamil Ggara subtitulante Atalia Proatya para su hijo





Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

Anteriormente se informó, el misterio del estado de una celebridad infantil Lisa Mariana que arrastró el nombre del ex gobernador de West Java Ridwan Kamil encontró inmediatamente un punto brillante. Se espera que los resultados de la prueba de ADN tan esperados salgan esta semana.

Leer también: El 80 aniversario de la República de Indonesia segura sin problemas, Kakorlantas Apreciación de la comunidad



Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.