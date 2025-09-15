Tangerang, Viva – La fecha límite para presentar una objeción a la decisión de divorcio del Verstek entre el futbolista Pratama Arhan y su esposa, Azizah salshaHa terminado oficialmente el lunes 15 de septiembre de 2025. Por lo tanto, la decisión de divorcio impuesta por el Tribunal Religioso de Tigaraksa ahora es permanente o Inkrah.

De acuerdo con las reglas, la siguiente etapa que debe tomarse es la lectura de la promesa de divorcio. En este proceso, se requirió que Arhan estuviera presente para pronunciar las promesas de divorcio a Azizah. Sin la procesión, el divorcio que ha decidido el tribunal no es legal tanto en términos de religión como en estado. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Sin embargo, hasta ahora no ha habido claridad con respecto al cronograma para leer la promesa de divorcio. Esta condición hace que el público, especialmente los fanáticos, continúen esperando las últimas noticias de parejas jóvenes que a menudo están en el centro de atención desde que se casaron en hace 2023.

Pratama Arhan y Azizah Salsha

En medio de la curiosidad, la cuenta de Instagram primaria de Arhan también se inundó con los comentarios de los ciudadanos. Muchos que hicieron la broma y las preguntas sobre el estado del hogar del jugador de fútbol de 23 años.

«Mañana querida, tan divorciada, ¿verdad? Si me convierto en la casa ahora», dijo Netizen.

«Otw, el fracaso no, ¿tío? He decidido que mi novia, el problema», dijo otro.

No unos pocos que se sientan colgados con las noticias que aún no es el horario exacto de compromiso de divorcio.

«Danos la certeza de Han, así que divorciado o no? ¿No ayuda php ha ayuda», escribió el ciudadano.

Como se sabe, Pratama Arhan presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Azizah Salsha al Tribunal Religioso de Tigaraksa el 1 de agosto de 2025. La demanda se decidió el 25 de agosto de 2025, porque Azizah como acusado no estuvo presente en el juicio.

La decisión de Verstek declaró que los dos hogares terminaron, pero aún no se completaron por completo sin leer la promesa de divorcio. El público ahora espera la procesión, además de ser un momento que marcará el nuevo estatus de Arhan como joven viudo.