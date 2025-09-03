Mañana Nadiem Makarim será arrastrado nuevamente a la oficina del Fiscal General, ¡el caso Chromebook de Rp9.3 billones se está poniendo más caliente!

Yakarta, Viva – El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim ciertamente regresará a la Oficina del Fiscal General (AGO), el jueves 4 de septiembre de 2025.

Esto se someterá a un tercer examen relacionado con la supuesta corrupción del proyecto computadora portátil Chromebook Vale Rp9.3 billones. Esta noticia es confirmada directamente por su abogado, Ricky Saragih.

«Así es (examinado), se confirma que mañana estará presente», dijo Ricky a los periodistas el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim cuando llegó al KPK

Aun así, Ricky todavía cerró la reunión detallada de la preparación de su cliente para enfrentar a los investigadores Jampidsus. Se planea que la inspección tenga lugar a las 09.00 WIB.

«Y quiero agradecerles profusamente a la oficina del fiscal por darme la oportunidad de dar información a este caso», dijo.

Previamente informado, un caso de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en Kemendikbudristek Sigue arrastrando grandes nombres. La oficina del Fiscal General ahora ha revelado cómo el proyecto había sido diseñado desde el principio por personas cercanas a Nadiem Makarim, incluso a través del grupo personal de WhatsApp.

Es el jurista Tan, un ex personal especial de Nadiem, llamado papel central. Junto con otro personal, Fiona Handayani, formó un grupo de WhatsApp llamado ‘MAS Ministro Ministro Core Team’ en agosto de 2019 o dos meses antes de que Nadiem fuera nombrado oficialmente como Ministro de Educación y Cultura.

«Formar un grupo de WhatsApp llamado ‘Min Ministro Core Team’ que ha discutido el plan para la adquisición del Programa de Digitalización Educativa en el Ministerio de Educación y Cultura y, si más tarde, NAM fue nombrado Ministro del Ministerio de Educación y Cultura», dijo el Director de Investigación de Jampidsus, Abdul Qohar, miércoles 16 de julio de 2025.