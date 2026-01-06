“Mañana le puede pasar a la India”, Prithviraj Chavan sobre la acción de Estados Unidos en Venezuela







El líder del Congreso y ex Ministro Principal (CM) de Maharashtra, Prithviraj Chavan, criticó duramente el lunes la Estados Unidos (EE.UU.) sobre su acción en Venezuela, calificando la captura del presidente Nicolás Maduro como una “grave preocupación” y advirtiendo que tales acciones podrían sentar un precedente peligroso para otros países, incluida la India, informó la agencia de noticias ANI.

En declaraciones a ANI, Chavan dijo que la acción estadounidense era una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas.

“Lo que haya pasado en Venezuela va en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Un presidente electo ha sido secuestrado y llevado a otro país. Puede que no le gusten las políticas, pero ¿tiene derecho a secuestrar a un presidente electo? preguntó.

Dijo que el tema sería debatido en el Consejo de Seguridad de la ONU y advirtió contra permitir que una nación actúe como hegemonía global.

«Es muy preocupante que le pueda pasar a cualquier otro país mañana. Mañana le puede pasar a cualquier otro país». India. Si se permite que un país imponga su voluntad en los asuntos internacionales, estamos entrando en un territorio muy peligroso”, afirmó Chavan.

El ex CM de Maharashtra también criticó la respuesta de la India, alegando que Nueva Delhi no había adoptado una postura clara sobre la cuestión.

«India no ha hablado como siempre, no ha adoptado una postura sobre el asunto de Venezuela. Lo que es correcto, lo que es moralmente correcto, nada», dijo, añadiendo que Rusia y China habían criticado abiertamente la acción de Estados Unidos.

El líder del Congreso acusó al primer ministro Narendra Modi de priorizar la diplomacia personal sobre la claridad moral en la política exterior.

“En la India, Primer Ministro Modi Está más preocupado por su propia imagen personal que por defender lo que está bien y lo que está mal. Lo mismo ocurrió durante la guerra de Ucrania. No tomamos partido por ningún bando. Ambos lados tienen razón, ambos lados están equivocados. No adoptamos una postura ni siquiera sobre la cuestión entre Israel y Hamas, a pesar de un claro caso de genocidio en Gaza. Nos quedamos callados porque Netanyahu es amigo personal del primer ministro Modi”, alegó Chavan.

Al cuestionar las acusaciones formuladas contra Maduro, Chavan dijo que las acusaciones de tráfico de drogas deben estar respaldadas por pruebas.

“Si Estados Unidos tiene razón en que El régimen del presidente Maduro exportaba drogas, es un cargo grave. Pero ya hemos visto esto antes en el caso de Saddam Hussein, donde se utilizaron afirmaciones falsas como excusa para invadir Irak”, afirmó.

«Las acusaciones de Donald Trump deben ser probadas»

Añadió que era necesario probar las acusaciones hechas por el presidente estadounidense, Donald Trump. «Esta afirmación sobre las exportaciones de drogas y la participación personal de Maduro en el contrabando de drogas la hace Trump. Si es cierta o no, no lo sabemos. Se deben proporcionar pruebas suficientes. Pero cualquiera que sea el caso, nadie puede justificar el secuestro de un líder electo de un país soberano», dijo.

Mientras tanto, India expresó el domingo su profunda preocupación por los acontecimientos en Venezuela. «Los recientes acontecimientos en Venezuela son motivo de profunda preocupación. Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación. India reafirma su apoyo al bienestar y la seguridad del pueblo de Venezuela. Hacemos un llamado a todos los involucrados para abordar los problemas pacíficamente a través del diálogo, garantizando la paz y la estabilidad en la región», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El MEA agregó que la Embajada de la India en Caracas está en contacto con miembros de la comunidad india y continuará brindando toda la asistencia posible.

El sábado, Estados Unidos llevó a cabo lo que describió como un “ataque a gran escala contra Venezuela” y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país. Trump dijo más tarde que Maduro y su esposa habían sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York de “conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo” y que enfrentarían juicio.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses, en coordinación con las fuerzas del orden, capturaron al presidente venezolano y a su esposa durante una operación nocturna.

(Con entradas ANI)





