¡Mañana! La escuela Garuda se introdujo simultáneamente en 16 puntos, esta es la lista

Aceh, vivo – Programa insignia del presidente Prabowo Subanto en el campo de la educación, Escuela Garudase presentará oficialmente a la comunidad simultáneamente a 16 puntos el miércoles 8 de octubre de 2025.

Esta introducción es el primer paso en la implementación. Programa de mejores resultados rápidos (PHTC) diseñado para acelerar la mejora de la calidad de los recursos humanos indonesios.

La actividad titulada «Conocer la escuela Garuda: New Harapan Superior Education» tendrá lugar simultáneamente a las 08.00-10.00 Wib, Wita e Wit.

Este evento introducirá los conceptos, la visión y la dirección del desarrollo de la escuela Garuda al público en toda Indonesia.



Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh

Un total de 12 escuelas de transformación de Garuda estuvieron involucradas en esta actividad, a saber:

Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh SMAS Smad del Toba Hombre ic ogan komering ilir Smanu MH Thamrin Yakarta High School Cahaya Rancamaya Bogor Pradita Dirgantara Boyolali High School Taruna Nusantara Magelang High School Sma Banua Sur Kalimantan Banjarbaru Ambon Siwalima High School SMAN 10 SAMARINDA Hombre ic Gorontalo Sorong Avera High School

Además, la introducción también se llevará a cabo en cuatro nuevas tierras de la escuela Garuda, a saber:

Escuela Garuda Mayang, Bangka Belitung Escuela Garuda Bulungan, North Kalimantan Escuela Garuda Konawe, sureste del sureste de Sulawesi Escuela Garuda Soe NTT

El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Brian Yuliarto explicó que la Escuela Garuda es un programa estratégico nacional que nació de la gran visión del presidente Prabowo Subianto a través del mejor Programa de Resultados Fast (PHTC) número 4. El objetivo principal es construir escuelas superiores integradas en cada distrito como la base de la educación futura.

Brian explicó que la escuela Garuda estaba presente en dos formas. Primero, la nueva escuela Garuda, que se construyó a partir de cero en áreas con acceso educativo limitado. En segundo lugar, la Escuela de Transformación Garuda, que tiene como objetivo fortalecer las escuelas superiores existentes y sus maestros.



Profesor del Instituto de Tecnología de Bandung (ITB), Prof. Brian Yuliarto atracado al Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, miércoles 19 de febrero de 2025

A través de estos dos esquemas, el gobierno apunta a 80 escuelas de transformación de Garuda para operar hasta 2029. Con un plan de estudios basado en la universidad. PROVENIR (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), esta escuela está diseñada para preparar a los estudiantes para continuar sus estudios a las mejores universidades del mundo.

El viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Stella Christie, agregó que la Escuela Garuda sería el motor principal del desarrollo de los recursos humanos superiores indonesios. Esta escuela está internada, equipada con instalaciones modernas y conlleva dos esquemas de financiación del 80 por ciento de los estudiantes que reciben becas completas del gobierno, y el 20 por ciento de los estudiantes de familias capaces que pagan sus propios costos educativos.