Mañana, el Ministro del Interior, Tito reunió a todos los jefes regionales para discutir el envenenamiento masivo MBG

Yakarta, Viva – El Ministerio del Interior (Kemendagri) celebrará una reunión virtual con Jefe de distrito Toda Indonesia el lunes 29 de septiembre de 2025 para hacer un seguimiento y formular las medidas de precaución envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg).

«Mañana, del Ministerio del Interior, seremos una reunión de zoom con todos los jefes regionales, luego el jefe de la Oficina de Salud, el Jefe de la Oficina de Educación y el Secretario», dijo Ministro de Asuntos Interiores Tito karnavian En una conferencia de prensa sobre la reunión de coordinación de manejo de MBG KLB en el Ministerio de Salud (Kemenkes), Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Ministro de Salud Budi Many Kitchen MBG no tiene un certificado de ilusiones higiénicas y de saneamiento



A la reunión virtual, continua Tito, también recibirá la asistencia del Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin, quien proporcionará dirección técnica del aspecto de la salud, así como el vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S deyang y el viceministro de educación primaria y secundaria.

«Anteriormente había un UKS, además de que había un certificado sin valor higiénico y de saneamiento (LSHS) dirigido a la oficina de salud, por lo que mañana por la mañana a las 8 llevaremos a cabo con jefes y personal regionales en toda Indonesia», dijo.

Anteriormente, el Ministro Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan o Zulhas presidieron la reunión de coordinación de eventos extraordinarios (KLB) en el Programa de Prioridad de Alimentos Nutricionales gratuitos (MBG) en la oficina del Ministerio de Salud, Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

En la reunión de coordinación se acordó que el gobierno cerró temporalmente el gerente de cocina de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) del Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG), lo que fue problemático después de los casos de envenenamiento en varias regiones.

«El problemático SPPG está temporalmente cerrado por evaluación e investigación», dijo Zulhas

Zulhas detalló la evaluación relacionada con el problemático SPPG que incluía la disciplina, la calidad y las habilidades de cocción. Según él, no solo el problemático SPPG se lleva a cabo mediante evaluaciones, sino que todo SPPG también se evaluará, incluida la disciplina, la calidad y la capacidad del cocinero.

«(La evaluación) no está solo en el lugar, sino en todo el SPPG», dijo.

Además, Zulhas también requiere que SPPG esterilice todos los cubiertos y mejore el proceso de saneamiento, específicamente relacionado con la calidad del agua y el flujo de desechos.

«Todo fue evaluado e investigado, pero hubo algunos de estos que dije, recibieron una atención seria de la calidad del agua y las líneas de desechos», dijo

Zulhas también enfatizó que el Presidente ordenó que todos los ministerios/instituciones, gobiernos locales y partes interesadas, participaron y activamente en este proceso de mejora. «Entonces, el gobierno local, los ministerios relevantes también están activos juntos. No esperan pero realizan una supervisión activa», subrayó

Leer también: Palace Revoutd Id Press Indonesian CNN Periodist Press porque le pedí a MBG que praclo

