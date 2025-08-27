Mañana, el DPR está rodeado de trabajadores, ¡se desplegarán 4.500 Police-TNI!

Yakarta, Viva – Miles de personal conjunto se movilizarán para supervisar la acción reunión obrero frente al edificio RPD RI, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: La manifestación laboral se llevará a cabo mañana, el DPR y el gobierno apelaron a una acción pacífica



El jefe de las relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía, Ade Ary Syam Indradi, dijo que había un total de 4,531 personal que mantendría la manifestación para seguir siendo propicio.

«La Policía Metropolitana de Yakarta preparó hasta 4,531 personal conjunto para asegurar la manifestación del grupo laboral», dijo Ade Ary en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: La demostración de DPR ricuh, 5 policías están maltratados y un residente es una víctima





Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Miles de funcionarios consistieron en 2.174 miembros de la policía de Yakarta, 1.725 Sede de la Policía de Brimob y TNI, así como 632 personal de las filas de la estación de policía. Ade Ary también apeló a los trabajadores para que mantuvieran el orden en la transmisión de sus aspiraciones.

Leer también: Defiende la asignación de DPR Rp50 millones, la educación de Nafa Urbach está en el foco público: solo hasta la escuela secundaria



«Pedimos a los trabajadores que mantengan el orden, expresen sus aspiraciones pacíficamente, de acuerdo con las reglas. No dejes que ninguna acción anarquista que realmente dañe», dijo.

Con respecto al flujo de tráfico alrededor del DPR, ADE explicó que la ingeniería se aplicará situacional.

«Si hay muchas masas y empacan la carretera frente al DPR, el flujo de tráfico se desviará. Pero si todavía es posible compartir el camino con otras comunidades, no se lleva a cabo transferencias», dijo nuevamente.