Imágenes gigantescas y Etapa 32 se están asociando en una cartera de desarrollo de terror, invitando a los guionistas a solicitar un programa que ayude a desarrollar y empacar proyectos de género.

Las presentaciones ya están abiertas, con los ganadores que se anunciarán el 30 de enero.

La asociación continúa el impulso de las imágenes gigantescas para producir proyectos de género para una audiencia global, con películas anteriores que incluyen el thriller de ciencia ficción 2024 «Parallel», protagonizada por Danielle Deadwyler y Aldis Hodge, y la coproducción Irán-Estados Unidos 2020 «The Night», sobre una pareja de inmigrantes encarcelados en un hotel. «The Night» se produjo después de que el guionista Milad Jarmooz ganó una competencia de guiones gigantescos. El banner fue cofundado en 2015 por Kourash Ahari y Alex Bretow.

La etapa 32 es una red social y una plataforma educativa para que los profesionales de la industria del cine y la televisión interactúen.

«Mammoth Pictures representa exactamente el tipo de socio de producción visionario que buscamos», dijo el CEO de la etapa 32 Richard «RB» Botto en un comunicado. «Kourash y Alex han demostrado una increíble capacidad para descubrir y desarrollar narrativas convincentes que resuenan a nivel mundial mientras rompen nuevos caminos. Su compromiso con la narración significativa se alinea perfectamente con la misión de 14 años de la Etapa 32 para lanzar carreras para el talento no descubierto y para encontrar un material innegable que se puede poner en producción».

«Esta asociación con la etapa 32 está profundamente alineada con lo que creemos en Mammoth Pictures, esa gran narración no conoce fronteras. Estamos emocionados de construir nuevos puentes para los cineastas que están listos para traer visiones frescas y atrevidas a la pantalla», dijo Ahari. «Hemos sido testigos de escritores increíbles que emergen de su plataforma. Con el alcance global de la etapa 32 combinado con nuestra experiencia en producción internacional, estamos creando una oportunidad sin precedentes para que los escritores de todos los orígenes vean sus historias atacadas en múltiples mercados», agregó Bretow.

La tubería de desarrollo de terror se lanzará en la etapa 32, con un gigantesco revisando los registos semifinalistas y los scripts finalistas. Los ganadores serán seleccionados en una combinación de «mérito creativo y viabilidad comercial», obteniendo acceso a una pista del desarrollo de guiones, la tutoría de la industria y las posibles vías de producción. Geoffroy Faugérolas de la Etapa 32 fomentó el programa y facilitó la participación de Mammoth.

«En una industria donde la ruptura parece cada vez más difícil, seguimos creando tuberías directas desde el talento no descubierto hasta el desarrollo profesional», agregó Faugérolas, Director de Servicios de Desarrollo de la Etapa 32. «Esta asociación con Mammoth Pictures representa nuestro compromiso con la capacidad de descubrimiento, el acceso y el lanzamiento de carreras al tiempo que honra diversas perspectivas culturales».