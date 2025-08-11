Mamma MIA se asocia con la marca de cuidado de la piel Korres: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Mientras que Broading ABBA del Broadway Winter Garden Theatre este verano, el elenco de «Mamma Mia» contará con brillo bañado por el sol solo que se ajusta a un drama griego de la isla que sale de la isla, todo gracias a la marca de cuidado de la piel de propiedad griega de Skincare Korres.

En conjunto con el renacimiento limitado del programa en Broadway, Korres se asoció con «Mamma Mia» como su socio oficial de cuidado de la piel. Como parte de la asociación, Korres proporcionó a todo el elenco esencial de cuidado de la piel personalizado, incluidos sus El limpiador de yogur griego más vendido y Bebida de piel de terciopelo, para nutrir su piel antes y después de los espectáculos. En la noche de apertura, Korres también regalará bolsas de productos a 600 asistentes al teatro afortunados. Puedes comprar boletos para el espectáculo aquí.

«Una de las cosas que más amamos»¡Oh mamá!«Es la vibrante escenario de la isla griega, desde el set y los disfraces hasta la energía general del espectáculo», Amy Jacobs, productora ejecutiva de ‘Mamma Mia!’ contado Variedad. «Korres se sintió como la marca perfecta para lograr como nuestro socio oficial de cuidado de la piel debido a sus raíces griegas y el uso de ingredientes auténticos. Además, sus opciones de cuidado de la piel personalizadas son un toque reflexivo para nuestro elenco y el equipo».

Korres y «¡Mamma Mia!» También se están asociando en un sorteo donde un cliente y un plus-uno recibirán un viaje a la ciudad de Nueva York. La campaña, que se lanzó el lunes por la mañana, ahora se está promoviendo en Korres.com y las redes sociales.

El exitoso musical, que funcionó de 2001 a 2015, es el octavo musical de todos los tiempos. El programa regresó oficialmente a Broadway el 2 de agosto, con una ceremonia de inauguración programada para el 14 de agosto.

Compre los productos más vendidos de Korres utilizados por el elenco a continuación:

Limpiador de crema de espuma de yogur griego