Mamma Mia Broadway Revival: compre boletos en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Las reinas de baile están de vuelta Broadway.

Después de una ausencia de una década, Oh mamá! ha regresado triunfalmente a The Great White Way, reabriendo el 14 de agosto en el Winter Garden Theatre, donde abrió por primera vez en 2001. El amado musical de Jukebox, basado en las canciones de ABBA, se extiende hasta el 1 de febrero de 2026, en un compromiso limitado de seis meses. Puedes comprar boletos en TODAYTIXPero los boletos de Broadway también están disponibles en Bandeja, Asientos vívidos, Masterero y Seatgeek.

Si bien este avivamiento se basa en la producción nacional de giras en lugar de una versión completamente reinventada, todavía conserva el catálogo de ABBA que lo convirtió en un pilar de teatro, como «Dancing Queen», «Money, Money», «El ganador lo toma todo» y más. La historia también sigue siendo la misma, luego de la búsqueda de una joven novia de una joven novia de su padre, tres candidatos esperanzados y su madre de espíritu libre, Donna Sheridan, lidiando con el pasado en una isla griega con soles solares.

En el avivamiento, Christine Sherrill toma el papel de Donna, con Amy Weaver como Sophie, Carly Sakolove como Rosie y Jalynn Steele como Tanya. En particular, 25 miembros del conjunto están haciendo sus debuts de Broadway.

«Si hay una diferencia entre cómo ‘Mamma Mia!’ Sentí cuando se abrió por primera vez y cómo se siente hoy, es este: el programa ahora es un pastel de nostalgia de doble capa «, escribió Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman en su reseña en la noche de apertura «.

«Hay innumerables momentos en la nueva versión que adoraba», agrega. «¡El fascinante impulso siniestro que se acumula alrededor de ‘Gimme! ¡Gimme! ¡Gimme!’, Como los tres padres de Sophie se ofrecen a regalarla a la boda; la escena, la escena, la escena, Jalynn, Jalynn Steele, se convierte en su madre ‘en una tour lujuriosa. Summer ‘;

Compre boletos para «Mamma Mia!» aquí.