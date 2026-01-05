Mamdani habla con Trump y califica la acción de Estados Unidos en Venezuela como «acto de guerra»







El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que habló con Presidente Donald Trump expresó directamente su oposición a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por parte del ejército estadounidense, ya que calificó el ataque unilateral contra una nación soberana como un “acto de guerra”. Maduro y su esposa Cilia Flores han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York y serán llevados a la ciudad para enfrentar los cargos en su contra. El extraordinario acontecimiento internacional se produjo apenas dos días después de que Mamdani prestara juramento como alcalde de la ciudad de Nueva York.

Mamdani fue informado el sábado por la mañana por funcionarios de su administración, incluido su jefe de gabinete y el comisionado de policía, sobre la captura militar estadounidense del presidente venezolano y su esposa, así como su planeado encarcelamiento bajo custodia federal aquí en la ciudad de Nueva York. Mamdani dijo que la “búsqueda descarada de un cambio de régimen” afecta a los neoyorquinos, incluidos los venezolanos que viven en la ciudad. «Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional».

Mientras tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo en una publicación en X que Maduro y Flores han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. “Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en los tribunales estadounidenses”, dijo Bondi, mientras agradecía a Trump por “tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Delcy Rodríguez nombrada presidenta interina

La Corte Suprema de Venezuela ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir el papel de presidenta interina. El fallo del sábado por la noche concluyó que el presidente Nicolás Maduro se encontraba en una “imposibilidad material y temporal para ejercer sus funciones”.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente