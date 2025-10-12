Mamata dice que las estudiantes de un albergue deben seguir las reglas y evitar las salidas nocturnas







Ministro Principal de Bengala Occidental Mamata Banerjee el domingo dijo que las internas, especialmente las de fuera del estado, deben seguir las reglas del albergue y no aventurarse a salir tarde por la noche, informó la agencia de noticias PTI.

Banerjee hizo esta afirmación después de que una estudiante de una facultad de medicina privada en Durgapur, oriunda de Odisha, fuera presuntamente violada en grupo el viernes por la noche cuando salía a cenar con una amiga.

«Los estudiantes que se alojan en albergues, especialmente aquellos que han venido a Bengala Occidental Para estudiar desde fuera del estado, se espera que sigan las reglas de los albergues. Deberían evitar salir a altas horas de la noche, aunque tienen el derecho fundamental de ir a donde quieran. Pero la policía tiene ciertas limitaciones logísticas para monitorear el movimiento de cada individuo. Los agentes no sabrían quién sale de casa por la noche y no pueden hacer guardia fuera de cada casa», dijo, informó PTI.

Ella habló con los periodistas en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose antes de partir hacia el norte de Bengala, afectado por un desastre natural, para revisar el trabajo de socorro y rehabilitación.

Banerjee calificó el incidente de «impactante» y dijo que ningún acusado se salvaría.

«Este es un incidente impactante… Tenemos tolerancia cero para este tipo de crímenes. Tres acusados ​​han sido arrestados y la policía está buscando a otros. Nadie se salvará», dijo en su primera reacción a el incidenteinformó PTI.

Banerjee dijo que la institución de la que estudia la mujer también es responsable del incidente.

«Las universidades privadas deben garantizar la seguridad dentro y alrededor de sus campus», dijo, informó PTI.

La estudiante de medicina, oriunda de Jaleswar, en el distrito de Balasore de Odisha, fue presuntamente violada por unos hombres en Durgapur, dijo la policía el sábado.

El incidente tuvo lugar fuera del campus de la facultad de medicina privada el viernes por la noche cuando la estudiante de segundo año salió a cenar con una de sus amigas.

Mientras tanto, tres imputados han sido detenidos en el presunto caso de gangrape de un estudiante de medicina en Durgapur, Bengala Occidental. Fueron presentados hoy ante el tribunal.

En declaraciones a los periodistas, el comisionado de policía de Asansol Durgapur, DCP Abhishek Gupta, dijo: «Hasta ahora se ha arrestado a tres personas. Han sido remitidas al tribunal hoy. Se están llevando a cabo más investigaciones y todo va según el protocolo. Toda la investigación se está llevando a cabo…»

(Con aportes de PTI)





