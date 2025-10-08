Mamata Banerjee visitará nuevamente Darjeeling la próxima semana







Ministro Principal de Bengala Occidental (CM) Mamata Banerjee El miércoles dijo que visitará nuevamente Darjeeling la próxima semana, afectada por un deslizamiento de tierra, para supervisar personalmente los trabajos de socorro y rehabilitación en curso.

Banerjee regresó a Calcuta el miércoles por la tarde después de visitar las regiones afectadas del norte de Bengala, reunirse con las familias desplazadas por la calamidad y lanzar medidas de apoyo de emergencia.

«He conocido a 21 familias. Se están haciendo esfuerzos para devolver los cuerpos de dos de Nepal y Bután. Hemos enviado las fotografías», dijo Banerjee a los periodistas en el aeropuerto de Calcuta.

Dijo que se enviaron 500 kits de ayuda, que incluían mantas, arroz, dal, alimentos secos y leche, para las familias afectadas en Mirik.

«Aquellos que quieren quedarse allí están siendo atendidos», dijo, señalando que 1.000 personas varadas turistas fueron devueltos sanos y salvos en 45 autobuses.

El CM de Bengala dijo que los trabajos de rehabilitación ya comenzaron en las zonas más afectadas.

dos nuevos caminos Se están construyendo puentes en la región de Rohini, el puente de Nagrakata está en reparación y se está construyendo un puente temporal en Mirik hasta que se complete uno de hormigón.

«He pedido a los funcionarios que completen el puente temporal en un plazo de 15 días», dijo.

Banerjee dijo que diez altos funcionarios han sido estacionados en las colinas, y los principales ministros como Pradip Majumdar y Goutam Deb también supervisan las operaciones sobre el terreno.

«La próxima semana volveré a supervisar yo sola los trabajos de socorro. Los trabajos de socorro se están llevando a cabo allí. También tendremos que hacer arreglos para los trabajos que hemos prometido (a los fallecidos) en los próximos 15 días», dijo.

Al menos 32 personas murieron, varias están desaparecidas y miles quedaron varadas después de la devastadora semana pasada. deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en el distrito de Darjeeling.

Banerjee expresó un fuerte descontento por los aumentos de las tarifas aéreas y cuestionó por qué los vuelos de Bagdogra a Calcuta tenían un precio de 18.000 rupias después del desastre.

«Cuando hay un desastre, ¿por qué a la gente que intenta regresar a Calcuta desde Bagdogra se le cobran 18.000 rupias? Y a aquellos que no obtienen vuelos directos y tienen que viajar a través de Nueva Delhi se les obliga a pagar entre 42.000 y 45.000 rupias. ¿No es esto discriminación?», preguntó.

Banerjee alegó que, teniendo en cuenta las próximas elecciones a la asamblea en Bihar, se tomó la decisión de no aumentar las tarifas de los vuelos a ese estado durante Chhath Puja.

«Durante Chhath Puja en Bihar, se tomó la decisión de no aumentar las tarifas aéreas debido a las elecciones. Estoy feliz por eso. Pero ¿por qué este trato de madrastra hacia Bengala?» ella cuestionó.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente