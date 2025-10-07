Mamata Banerjee visita a Mirik, afectada por el deslizamiento de tierra, interactúa con los lugareños







Primer Ministro de Bengala Occidental Mamata Banerjee El martes, su gobierno extendería plena asistencia para reconstruir hogares, carreteras y puentes dañados en los devastadores deslizamientos de tierra e inundaciones en el norte de Bengala, mientras conocía a familias afligidas en la ciudad de Mirik de la colina de Mirik y entregó controles de compensación a las víctimas.

Al revisar la situación posterior al desastre en el área de Doodhiya de Mirik en el distrito de Darjeeling, Banerjee dijo que el gobierno estatal se aseguraría de que cada familia afectada recibiera ayuda para la rehabilitación y la restauración.

«Aquellos cuyas casas han sido destruidas, las cuidaremos», dijo durante su interacción con los residentes locales, ordenando a los funcionarios que preparen una lista detallada de casas y propiedades dañadas.

El primer ministro anunció que un puente temporal que se conecta Mirik A las llanuras se reconstruiría dentro de los 15 días para restaurar la conectividad de la carretera que se rompió después del desastre.

«Inicialmente, las autoridades me dijeron que tomaría un mes construir el puente, pero después de las discusiones, se decidió que el trabajo debe completarse dentro de los 15 días», dijo.

Banerjee dijo que un puente permanente de alta calidad en Doodhiya también se construiría dentro de un año.

«Hemos decidido iniciar un puente alternativo de inmediato para que la comunicación no se interrumpe. Nuestros ingenieros están trabajando en cuatro a cinco puentes dañados en Mirik y Nagrakata Simultáneamente «, agregó.

El Ministro Principal, que llegó a Mirik por carretera en medio de la llovizna intermitente, visitó a las familias de aquellos que perdieron la vida en la calamidad y entregó personalmente los controles de compensación.

«Cuando se pierde la vida, ningún esfuerzo es suficiente. Se puede reconstruir una casa, pero una vida que una vez desapareció no puede ser devuelta. Estamos profundamente dolidos por su pérdida», dijo Banerjee mientras consolamos a las afligidas familias.

Las autoridades dijeron que el gobierno ha sancionado la compensación de Rs 5 lakh a cada familia de los fallecidos, mientras que aquellos cuyas casas fueron destruidas reciben asistencia financiera y materiales de ayuda, incluidos alimentos, lonas y mantas.

Banerjee también anunció que un miembro de cada familia desconsolada recibiría un trabajo gubernamental como un guardia especial dentro de un mes.

El primer ministro instruyó a las autoridades de distrito que establecieran campamentos especiales para ayudar a las personas a volver a emitir documentos esenciales de identidad y bienestar, como Aadhaar, Pan y tarjetas de racionamiento que se perdieron en el desastre.

También ordenó el suministro de libros escolares y papelería para niños afectados.

«Estos campamentos deben continuar durante al menos un mes, no solo en Mirik sino en todas las áreas afectadas», dijo a los funcionarios.

Banerjee dirigió además el administración local Para mantener las cocinas de la comunidad en funcionamiento hasta que las familias desplazadas puedan regresar a casa.

«Nadie debería tener hambre. Las cocinas deben continuar hasta que se restablezca la normalidad», dijo.

Durante la reunión de revisión, Banerjee expresó su gratitud a los ingenieros estatales y al personal de gestión de desastres por trabajar incansablemente para restaurar la conectividad en las colinas.

Ella les indicó que aceleren la reparación de Rohini Road afectada por los deslizamientos de tierra, una ruta clave que une el Colinas de Darjeeling con las llanuras.

El primer ministro dijo que los cuerpos de algunas víctimas de la vecina Nepal y Bután también habían sido recuperados durante las operaciones de rescate. «Le hemos pedido al Secretario Principal y al DGP que los identifiquen adecuadamente y los entregue a sus respectivos gobiernos con total respeto», afirmó.

Banerjee dijo que los agricultores que sufrieron pérdidas de cultivos debido a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra recibirían una compensación bajo el esquema de seguro de cultivos del estado.

Banerjee dijo que las fuertes lluvias en el vecino Nepal, Sikkim y Bután habían empeorado la situación de la inundación en el norte de Bengala. «Geográficamente, Bengala tiene la forma de un bote. Cuando llueve en las regiones superiores, el agua fluye naturalmente a nuestro lado», explicó, y agregó que las agencias de ayuda del estado habían estado trabajando implacablemente para hacer frente al impacto del desastre.

Ella celebró una reunión virtual con funcionarios de los distritos afectados el domingo. Siliguri el lunes por la tarde, y luego viajó a Nagrakata antes de proceder a Mirik el martes.

Banerjee estuvo acompañado por el secretario principal Manoj Pant y altos funcionarios del Departamento de Gestión de Desastres durante su visita.

Al menos 30 personas murieron y varias otras resultaron heridas en una serie de deslizamientos de tierra y inundaciones repentinas desencadenado por lluvias torrenciales en el norte de Bengala, que interrumpió la comunicación de carreteras y ferroviarios y quedó varado en cientos de turistas.

