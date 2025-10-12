Mamata Banerjee califica de impactante la gangrape en Durgapur y promete que ningún acusado se salvará







Ministro Principal de Bengala Occidental Mamata Banerjee El domingo calificó de «impactante» la violación en grupo de una estudiante de medicina en Durgapur, en el distrito de Paschim Bardhaman, y dijo que ningún acusado se salvaría, informó la agencia de noticias PTI.

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de Calcuta antes de partir hacia el norte de Bengala, afectado por un desastre natural, para supervisar el trabajo de ayuda y rehabilitación, Banerjee dijo que su gobierno tiene tolerancia cero ante tales incidentes.

«Este es un incidente impactante… Tenemos tolerancia cero para este tipo de crímenes. Tres acusados ​​han sido arrestados y la policía está buscando a otros. Nadie se salvará», dijo en su primera reacción al incidente, informó PTI.

El estudiante de medicina, procedente de Jaleswar en Odisha El distrito de Balasore fue presuntamente violado por unos hombres en Durgapur, dijo la policía el sábado.

El incidente tuvo lugar fuera del campus de la facultad de medicina privada el viernes por la noche cuando la estudiante de segundo año salió a cenar con una de sus amigas.

Banerjee dijo que la institución de la que estudia la mujer también es responsable del incidente.

«Las universidades privadas deben garantizar la seguridad dentro y alrededor de sus campus», afirmó.

Ministro Principal de Bengala Occidental Mamata Banerjee dijo que las internas, especialmente las de fuera del estado, deben seguir las reglas del albergue y no aventurarse a salir tarde por la noche.

«Se espera que los estudiantes que se alojan en albergues, especialmente aquellos que han venido a Bengala Occidental para estudiar desde fuera del estado, sigan las reglas de los albergues. Deben evitar salir tarde por la noche, aunque tienen el derecho fundamental de ir a donde quieran.

«Pero la policía tiene ciertas limitaciones logísticas a la hora de controlar el movimiento de cada individuo. Los agentes no saben quién sale de casa por la noche y no pueden montar guardia delante de cada casa», dijo, informó PTI.

Ella habló con los periodistas en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose antes de partir hacia el norte de Bengala, afectado por un desastre natural, para revisar el trabajo de socorro y rehabilitación.

Mientras tanto, tres acusados ​​han sido arrestados en el presunto caso de violación en grupo de un estudiante de medicina en Durgapur, Bengala Occidental. Fueron presentados hoy ante el tribunal.

Hablando con los periodistas, Asansol Durgapur El comisionado de policía del DCP Abhishek Gupta dijo: «Hasta ahora se ha arrestado a tres personas. Hoy han sido remitidas al tribunal. Se están llevando a cabo más investigaciones y todo va según el protocolo. Toda la investigación se está llevando a cabo…»

(Con aportes de PTI)





