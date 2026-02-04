Mamata argumenta en Carolina del Sur y alega haber atacado Bengala Occidental en el ejercicio SIR







En una medida inusual por parte de un primer ministro en funciones, Mamata Banerjee El miércoles presentó su petición ante el Tribunal Supremo contra la revisión intensiva especial de los censos electorales y el presunto ataque injusto a Bengala Occidental por parte del panel electoral y la arrasación de sus ciudadanos.

Instando al tribunal superior a «salvar la democracia» e intervenir para garantizar una revisión especial intensiva (SIR) justa de los censos electorales por parte de la Comisión Electoral, teniendo en cuenta el hecho de que el panel electoral ha declarado muertas a personas vivas.

Una vez se refirió al panel electoral como la «comisión de WhatsApp», en una aparente referencia a las instrucciones supuestamente transmitidas por la CE a los funcionarios electorales en WhatsApp.

Banerjee, que estuvo representada por los principales defensores Kapil Sibal y Shyam Divan, buscó la aprobación de un tribunal encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, para presentar personalmente sus presentaciones.

Dijo que su estado no estaba obteniendo justicia en ninguna parte y, a pesar de haber escrito seis cartas al panel electoral en SIR, no recibió ninguna respuesta.

«Su proceso SIR es sólo para eliminación, no para inclusión», dijo al tribunal, integrado también por los jueces Joymalya Bagchi y Vipul M. Pancholi.

Al preguntarle por qué no se aplicaba el mismo criterio en Assam, Banerjee dijo: «Bengala Occidental está siendo el objetivo».

«Están apuntando Bengala Occidental arrasar a su gente», dijo la primera ministra, a quien el tribunal permitió complementar las alegaciones de su abogado.

Al principio, Divan comenzó con sus sumisiones y luego, se vio a Mamata parada a su lado.

Luego solicitó al tribunal que le permitiera dirigirse al tribunal.

«Si me pueden permitir sólo cinco minutos», preguntó.

El CJI respondió diciendo que el tribunal le daría no cinco sino 15 minutos para presentar sus alegaciones.

Señaló las dificultades que enfrentan los ciudadanos debido al ejercicio SIR y dijo que la gente estaba contenta de que el tribunal superior haya dado instrucciones para incluir a Aadhaar como uno de los documentos en el proceso.

Banerjee alegó que a pesar de la dirección del tribunal superior, el panel electoral no permitía a Aadhaar y buscaba otros documentos de los votantes para la revisión del censo electoral.

«En otros estados se permiten documentos como el certificado de domicilio, la tarjeta de registro familiar, etc…. Sólo apuntan a Bengala en vísperas de las elecciones. ¿Cuál fue la prisa?», preguntó.

Dijo que el proceso, que normalmente lleva dos años, se estaba llevando a cabo en un corto lapso de tres meses, incluso durante la temporada de festivales y cosecha en el estado.

Banerjee también afirmó que muchas personas que están vivas han sido declaradas muertas por el CE durante el proceso en curso.

Luego señaló la cuestión de las muertes de funcionarios que participan en el ejercicio SIR.

El principal defensor Rakesh Dwivedi, que compareció en nombre del CE, respondió a los cargos y alegó que el gobierno de Bengala Occidental ha proporcionado los servicios de sólo 80 oficiales de grado dos, como SDM, para supervisar el proceso SIR.

Dijo que el gobierno de Bengala Occidental sólo ha proporcionado para el proceso a empleados gubernamentales de bajo rango, como los trabajadores de Anganwadi.

Banerjee respondió a la afirmación de la CE y dijo que el estado ha proporcionado todo lo solicitado por el panel electoral.

Al comienzo de sus presentaciones, Banerjee citó a Rabindranath Tagore y dijo: «El problema es que nuestros abogados siempre pelearon nuestro caso desde el principio, pero cuando todo está terminado, no obtenemos justicia. Cuando la justicia está detrás de las puertas, no obtenemos justicia en ninguna parte».

«Soy un trabajador en condiciones de servidumbre, señor… Soy de una familia común y no estoy luchando por mi partido», dijo.

Cuando el abogado que compareció ante la CE interrumpió, Banerjee, con las manos juntas, dijo. «¡Por favor permítame hablar señor!»

Señaló que se estaba advirtiendo a las mujeres casadas por mudarse a la casa de sus suegros o usar el apellido de su marido.

Banerjee afirmó que el panel electoral no ha cumplido con el máximo corte`s instrucciones en la lista de discrepancias lógicas.

Cuando el abogado de la CE objetó sus presentaciones, CJI Kant la interrumpió diciendo: «La señora ha venido hasta aquí para hablar».

Durante la audiencia, el tribunal observó que «las personas genuinas deben permanecer en el censo electoral».

El CJI dijo que todo problema tiene una solución y se debe garantizar que ninguna persona inocente quede fuera.

Al concluir sus presentaciones, Banerjee transmitió sus saludos al tribunal por brindarle la oportunidad de discutir y los instó a «salvar la democracia».

El tribunal emitió avisos y solicitó respuestas antes del 9 de febrero del Elección Comisión y el Director Electoral de Bengala Occidental a petición de ella.

