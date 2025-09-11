Mamah Deck me dijo que me fuera a casa, no soy fuerte

Garut, Viva – La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento en el país después del actor Nandi JuliawanActor Encuestar En telenovelas populares Matones de pensionesEncontrado muerto en su casa, Garut, West Java. La figura que a menudo presenta risas en la pantalla se queda de una manera sorprendente: colgarse usando un pareo.

El primero en encontrar el cuerpo de Nandi fue su esposa, Esa Lestari. Después de vender Cireng en la ciudad de Garut, Esa descubrió que su esposo no tenía vida. Este evento inmediatamente sacudió los sentimientos de la familia y los fieles fanáticos de los matones de jubilación. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Detrás de la tragedia, reveló el último mensaje de Nandi Juliawan a su esposa. A través de las cargas de historias de Instagram, ESA mostró sus últimas capturas de pantalla. El sábado 6 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:00 WIB, Nandi se había quejado del dolor que sufrió.

«Dek, por favor, dígame que me vaya a casa, no soy un dolor de pecho fuerte», escribió Nandi a la ESA en Sundanese, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

Recibiendo el mensaje, ESA inmediatamente contactó a la madre de Nandi para venir. Pero después de eso, su comunicación fue cortada. No hubo noticias del actor hasta que finalmente ocurrió el desgarrador evento.

La tristeza se volvió más profunda cuando ESA reveló el momento nocturno. Dijo que todavía estaba esperando que su esposo se recuperara como de costumbre, sin pensar que Nandi nunca volvería.

«La última charla, la última comunicación, a las 9 pm esperé a que la recolección habitual AA recogiera el puesto del trabajo, aa oh allah, estaba confundido sobre dónde comenzar», escribió lleno de tristeza.

Ahora, la simple casa de Garut deja recuerdos irremplazables. El pare azul encontrado en el lugar era un testigo silencioso de la partida de Encuy.

La partida de Nandi Juliawan obtuvo una herida profunda, no solo para la familia, sino también los fanáticos de la telenovela de los matones de pensiones. El hilarante y colorido personaje de Encuye siempre será recordado como parte de la historia de la serie.

Esta tragedia también hizo que el público consciente la importancia de prestar atención a la salud mental y física de las personas más cercanas. El último mensaje de Nandi parecía ser una llamada de emergencia que no podía ser ayudada, dejando el dolor que siempre sería recordado.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.