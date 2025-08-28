Mamadou Dia Readies Documario ‘Legacy’ sobre ‘Madre de la danza africana’

Cineasta senegalés galardonado Mamadou Dia («El padre de Nafi») está en postproducción en «Legacy», un documental que sigue a los estudiantes en una legendaria escuela de baile de África Occidental. El director presentará la película durante el Puente de producción de VeneciaEl taller de corte final para películas en postproducción de África y el mundo árabe, que tiene lugar el 31 de agosto al 2 de septiembre.

«Legacy» sigue a un grupo de estudiantes en su tercer y último año en la École des Sebles, descrita por DIA como «la Ivy League of Dance Schools en África subsahariana». Fundada por el legendario bailarín y coreógrafo senegalés Germaine Acogny, la escuela ofrece a los estudiantes de toda África una introducción rigurosa en el mundo de la danza moderna y los prepara para el futuro incierto fuera de las puertas de la academia.

La película es un homenaje a Acogny, así como una respuesta a lo que DIA describe como una falta preocupante de «testimonio fílmico» sobre los «héroes vivos» de África. «¿Cuántos de nosotros cineastas de [the continent] se toman el tiempo para hacer una declaración sobre quiénes son, sobre las vidas que llevan, sobre los tiempos [in which] ellos viven? Él dijo. «No se trata solo de la cultura y la danza; También se trata del medio ambiente, también se trata de legado, también se trata de cómo nos representamos a nosotros mismos y a quién habla por nosotros «.

Con «legado», el director dijo que no se propuso hacer un «retrato clásico» de Acogny, que es ampliamente considerado como «la madre de la danza africana moderna». «Quería verla a través de las personas que ella está entrenando», dijo, centrándose en los estudiantes que se comprometen a «cuerpo y alma» para bailar, y con la esperanza de ganar la bendición de «Maman Germaine».

Siguiéndolos durante su último año en la escuela, DIA traza sus esperanzas y miedos, al tiempo que explora las formas en que usan la danza no solo como una serie de movimientos rítmicos, sino como una forma de hacer una declaración o hacer preguntas provocativas a través de sus cuerpos. «¿Cómo bailo para compartir mis opiniones políticas? ¿Cómo bailo para condenar algo? ¿Cómo bailo para celebrar algo?» DIA dijo.

Junto con su reputación como academia de baile, la École des Sebles es reconocida por su pintoresco escenario en la costa atlántica, en el pequeño pueblo pesquero de Toubab Dialaw. («Escuchas a los pájaros. Escuchas el océano. Escuchas las olas», dijo Dia, depilando poético sobre el telón de fondo «paradisíaco» de la escuela). Sin embargo, es allí que Senegal ha comenzado a construirse sobre lo que se factura como el puerto más grande de África occidental, poniendo la existencia misma de la escuela de baile en Jeopardy.

«Esta escuela ahora está cambiando», dijo Dia. «[The students] están dentro de bailar pero son muy conscientes de cómo va a cambiar el ecosistema. ¿Cómo se van a adaptar a eso? ¿Cómo preservamos a nuestra gente?

«Legacy» marca un regreso tan esperado al Lido para Dia, quien debutó su cortometraje «Samedi Cinema» en la sección Horizons del Festival de Venecia en 2016. (Acogny tampoco es ajeno a la ciudad italiana: el innovador bailarín y coreógrafo fue honrado con el Lion Golden Lion para el logro de por vida en la Bienal de Venice en 2021.)))

Dia surgió rápidamente como un talento para ver con su función de debut «Bamum nafi«(Padre de Nafi), que ganó el premio al mejor primer largometraje en el Festival de Cine de Locarno en 2019, así como el Leopardo Dorado en los prestigiosos cineastas de la sección actual. Su segundo esfuerzo,»Demba«, Se estrenó en el Strand competitivo de los encuentros de Berlinale el año pasado.

«Legacy» es producido por Maba BA para Joyedidi, el equipo de producción con sede en Dakar y NY cofundado por DIA, en coproducción con Eugénie Michel Villette en las películas de Les du Bilboquet de France. Recibió apoyo del Ministerio de Cultura de Francia a través de su esquema de apoyo para películas sobre la danza.

Si bien la película es en parte un homenaje a la notable vida dirigida por Acogny, quien se ha alejado de la enseñanza cotidiana, Dia dijo que permanece activa y siempre presente en la École des Sebles. «Germaine ha enseñado a bailar toda su vida. Su legado pasa [the teachers]», Dijo Dia.» Es su escuela, su casa, sus técnicas «. Su presencia en la academia es más que espiritual: su casa está ubicada en los terrenos de la escuela.

«Este es alguien que nunca se tomó un descanso. Ella sigue adelante», dijo Dia. «Hoy tiene 81 años y todavía está allí en la escuela. Baila; gira por el mundo. Creo que también es maravilloso ver a alguien parado allí con tanto orgullo», continuó, «creando esto no solo para África, sino para todo el mundo».