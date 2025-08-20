Malut United se convirtió en una verdadera prueba de Persija

Yakarta, Viva – Perseguidor Yakarta apunta a tres victorias consecutivas en la tercera semana Súper liga Temporada 2025/2026, que está programada para comenzar a partir del viernes 22 de agosto de 2025.

Persija Yakarta está programada para entretener Malut United En la tercera semana de la Super League en el estadio del Estadio Internacional de Yakarta, Yakarta, el sábado (8/23) a las 15.30 WIB.

Kemayoran Tiger ciertamente quiere continuar su tendencia positiva después de que anteriormente en los dos primeros partidos capaces de ganar contra Persita Tangerang y Persis Solo.

Aun así, Malut United no es un oponente fácil porque todavía está invicto en los dos partidos anteriores después de doblar a Dewa United y tener un empate de Bali United.



Los jugadores de Persija celebran la victoria contra Persis Solo

Además de Persija Yakarta, Browneo FC también es blanco de tres victorias consecutivas en la tercera semana de la Super League Bri en el Segiri Stadium, Samarinda, domingo (8/24) a las 15.30 WIB.

Borneo FC, que está en segundo lugar, tiene ambiciones para ganar puntos completos después de que los dos partidos anteriores pudieron derrotar a Bhayangkara FC y PSBS Biak.

Por otro lado, Jepara Persijap quiere continuar su tendencia positiva después de que la semana anterior pudo vencer a los campeones defensores Perseguidor Bandung con una puntuación apretada de 2-1.

Además de los dos partidos anteriores, la tercera semana también presenta otros partidos interesantes, como la gran fiesta Persebaya Surabaya contra Bali United al anfitrión de Psim Yogyakarta, Persib Bandung.

El siguiente es el horario de la tercera semana para la Super League 2025/2026 de la Superliga de BRI:

Viernes (8/22)

Arema FC vs Bhayangkara FC 15.30 WIB

Semen Padang vs PSM Makassar 15.30 Wib

Dewa United vs Persik Kediri 19.00 Wib

Sábado (8/23)

PERSIJA JAKARTA VS MALUT UNITED 15.30 WIB

PSBS BIAK VS PERSIS SOLO 15.30 WIB

Persebaya Surabaya vs Bali United 19.00 Wib

Domingo (8/24)

Borneo FC vs Persijap Jepara 15.30 Wib

Psim Yogyakarta vs Persib Bandung 15.30 Wib

Madura United vs Persita Tangerang 19.00 Wib.

(Hormiga)