Malut United derrotó al Borneo FC con un gol en el tiempo de descuento

VIVA – Malut United Demostrar carácter fuerte frente al público. Dos veces por detrás, Laskar Kie Raha mantuvo la calma hasta que finalmente dio la vuelta a la situación y venció. Borneo FC Samarinda 3-2 en el partido de seguimiento de la Superliga 2025/2026.

La dramática victoria en el estadio Gelora Kie Raha de Ternate, el domingo 28 de diciembre de 2025, no solo mantuvo el récord local del Malut United, sino que también calentó la máxima competición. El gol decisivo en el tiempo de descuento aseguró tres puntos cruciales y cambió el mapa de la clasificación.

El Borneo FC sorprendió inmediatamente a los locales cuando el partido apenas llevaba tres minutos. Juan Villa maximizó su rápido ataque con un remate raso tras recibir un pase de Mariano Peralta, dándole la ventaja a Pesut Etam primero.



Malut United contra Borneo FC

Malut United respondió aumentando la intensidad de sus ataques. Estos esfuerzos dieron sus frutos en el minuto 26, cuando David da Silva escapó del control y aprovechó la oportunidad para igualar el marcador. El gol aumentó la confianza del equipo local, aunque al descanso el marcador seguía 1-1.

Al comenzar la segunda mitad, el Borneo FC volvía a estar por delante. Douglas Coutinho completó un esquema de contraataque en el minuto 55, poniendo a North Maluku nuevamente atrás. Sin embargo, la zaga del equipo visitante fue aprovechada por el Malut United. Taufik Rustam robó el balón y anotó el empate en el minuto 69.

Los ataques de compra y venta continuaron intensamente durante el resto del partido. El portero del Borneo FC, Nadeo Argawinata, realizó varias paradas importantes para mantener con vida a su equipo. Sin embargo, la presión del Malut United finalmente dio sus frutos al final del partido.

En el minuto 90+4, Gustavo Franca marcó el gol decisivo. Aprovechando la situación de cara a la portería tras un cabezazo de Tyronne Del Pino, Franca remató el balón y aseguró la victoria de los locales por 3-2.

Este resultado hizo que Malut United ascendiera al tercer puesto de la clasificación con 31 puntos en 15 partidos, desplazando al Persija Jakarta. Mientras tanto, esta derrota obligó al Borneo FC a caer al segundo lugar con 34 puntos, al tiempo que extendió su racha sin victorias a cuatro partidos consecutivos.

Esta victoria confirma que Malut United no es sólo un retador. La mentalidad de recuperación y la consistencia en los partidos en casa son una fuerte señal de que la máxima competición de la Superliga esta temporada es cada vez más difícil de predecir.