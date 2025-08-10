Maluma hace una pausa para regañar a la madre que trajo al bebé sin tapones para los oídos

Maluma Detuvo su concierto de la Ciudad de México durante el fin de semana para regañar a una madre que llevó a su hijo pequeño al espectáculo sin protección contra el oído. La actuación fue parte de la etapa final de la «Tour World World» del artista, que termina el 16 de agosto.

«Con el debido respeto … ¿cuántos años tienen?» Maluma le preguntó a la madre en Un video de la interacción compartida en línea. “¿Un año de año? ¿Menos? ¿Un año. ¿Crees que es una buena idea llevar a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están tan altos? ¿Dónde está el sonido tan fuerte? Ese bebé ni siquiera sabe lo que está haciendo aquí. La próxima vez, protege sus oídos o algo así. De verdad. Es una responsabilidad. a un concierto.

La » +Pretty +Dirty World Tour» de Maluma, compuesta por 21 espectáculos, comenzó el 15 de marzo en Barcelona, España. El espectáculo final tendrá lugar en Guadalajara, México.

Maluma recientemente hizo una parada en Festival Baja Beach en la playa de Rosarito de México para encabezar junto a J Balvin y Don Omar. El evento también presentó actuaciones del rapero puertorriqueño Young Miko, la estrella del pop brasileño Anitta, Blessd, Rels B, Oscar Maydo, Tito Double P, Cris MJ, El Alfa, Los Tucanes de Tijuana, Arcángel y Wisin.