Yakarta, Viva – Malta transmitido oficialmente al presidente Mahmoud Abbas sobre su intención de reconocer Nación Palestina en la Conferencia de la Asamblea General PBB En Nueva York la próxima semana.

Leer también: ¡Reveló! Los extensores de video de los miembros de DPRD de Gorontalo quieren establecer dinero roblamente, resulta que su amiga está molesta



El secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Malta, Christopher Cutajar, entregó la carta oficial del primer ministro Robert Abela al embajador palestino en Malta, Fadi Hanania, quien confirmó la decisión de su país de reconocer al estado palestino durante la Asamblea General de la ONU la próxima semana en Nueva York, Estados Unidos.



Ilustración – Bandera palestina

Leer también: Portugal admitirá el estado palestino el 21 de septiembre



En la carta, según lo informado por Malta Today, el primer ministro Abela reiteró el «apoyo de Teguh» de Malta de los derechos y aspiraciones del pueblo palestino.

Abela también se aseguró de que el gobierno de Malta inauguraría su reconocimiento del estado palestino en la 80ª Asamblea General de la ONU.

Leer también: Los miembros de DPRD de Gorontalo admiten estar borrachos mientras hablan para querer robar el dinero del estado



La agencia de noticias rusa, Sputnik, informó que el gobierno portugués reconocería oficialmente al estado palestino el domingo 21 de septiembre, se anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores enfatizó que Portugal reconocerá al estado palestino, como lo afirma el ministro Paulo Rangel a principios de esta semana. La Declaración oficial de reconocimiento palestino tendrá lugar el domingo 21 de septiembre antes de la conferencia de alto nivel la próxima semana», dijo el ministerio, el viernes 19 de septiembre, 2025.

Anteriormente, el 25 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocería oficialmente el estado palestino en la audiencia de la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Hasta ahora, el estado palestino ha sido reconocido por 147 países, incluida Rusia. En 2024, Estados Unidos vetó la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas (ONU). En el mismo año, diez países han reconocido a Palestina, entre Otras Irlanda, Noruega, España y Armenia.

Rusia enfatizó que la resolución del conflicto de Israel-Palestino solo se puede lograr a través de las soluciones de dos estados aprobadas por las Naciones Unidas. Este esquema incluye la formación de un estado palestino en la frontera de 1967 con Jerusalén Este como la capital. (Hormiga)