¡Malo! La tasa de desempleo de los Estados Unidos aumenta, la Fed está lista para reducir las tasas de interés?

Yakarta, Viva – Estados Unidos de América (Estados Unidos) experimentaron signos del debilitamiento del mercado laboral, que estaba en el centro de atención del economista y participantes del mercado. En agosto, la economía estadounidense solo agregó 22,000 trabajar Solo que los números están muy por debajo del consenso estimado de los economistas y ni siquiera alcanzan un tercio de las expectativas iniciales.

El informe oficial establece que la adición de este trabajo mínimo confirma la condición del mercado laboral cada vez más frágil. El aumento en el número de desempleo registrado el mes pasado también marcó el aumento al nivel más alto desde finales de 2021.

Lanzarse desde Reloj de mercadoEl martes 9 de septiembre de 2025, la tasa de desempleo en los EE. UU. Aumentó a 4.3% desde 4.2%, y la mayoría de ellos provienen del número de personas que ingresaron a la fuerza laboral en busca de trabajo. Por lo general, la fuerza laboral aumenta en agosto porque la escuela se reabre y los trabajadores educativos regresaron a su puesto.

Sin embargo, en medio de esta condición, muchas compañías son reacios a aumentar el trabajo de mano de obra debido a la desaceleración de las ventas y la incertidumbre relacionadas con el impacto de las tarifas comerciales aplicadas por el gobierno. Como resultado, muchas posiciones quedan vacías o reemplazadas por tecnología como la inteligencia artificial (IA).

Ilustración de entrevistas/entrevistas de trabajo.

Si bien el sector de la salud y la hospitalidad/restaurantes aún registra el crecimiento del trabajo, la mayoría de los otros sectores, como la fabricación, la construcción, el mayore, el gobierno y el trabajo profesional han disminuido.

Este informe de trabajo también se sometió a una revisión importante, que plantea preguntas sobre la precisión oficial de los datos. El último informe muestra que el número de empleos aumentados en julio se revisó de 73,000 a 79,000, mientras que los datos de junio se cambiaron a una disminución de 13,000 empleos, no un aumento de 14,000.

En el lado político, recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió a un comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales y planea nombrar a un crítico conservador como sustituto.

En general, el mercado laboral de EE. UU. Ha mostrado una desaceleración antes de que el gobierno de Trump lanzara la guerra comercial a gran escala. El reclutamiento de empleados se ralentiza porque las empresas intentan comprender cómo los aranceles comerciales afectarán sus negocios y la economía en general.

En medio de esta incertidumbre, los economistas estiman que es probable que el crecimiento económico permanezca lento hasta que el conflicto comercial disminuya, aunque la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el nuevo acuerdo arancelario pueden aliviar la presión sobre el mercado laboral.