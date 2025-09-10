¡Malo! El experto en seguridad cibernética está abrumado

Yakarta, Viva -La mayoría de la Compañía (72 por ciento) se basa en ecosistemas de múltiples proveedores a pesar de que la solución de seguridad fragmentada causa presión operativa y financiera.

Los hallazgos fueron revelados en la última investigación de Kaspersky, que examinó cómo gestionó la organización seguridad cibernética Actualmente con un enfoque en la fragmentación de los proveedores, la ineficiencia operativa y los planes de consolidación futuros.

Esta encuesta se realizó en Rusia, varios países seleccionados en Europa, América Latina, la región de Asia-Pacífico, el Medio Oriente, Türkiye y África.

Este informe proporciona un análisis exhaustivo de las condiciones actuales de gestión de seguridad cibernética en toda la organización, destacando desafíos significativos relacionados con el entorno de seguridad de múltiples proveedores.

Este hallazgo reveló que casi la mitad del profesional de la seguridad (43 por ciento) sintió que su montón de seguridad era demasiado complicado y se tomó el tiempo para mantenerse, lo que obstaculizó su capacidad de responder a las amenazas que surgieron rápidamente.

Esta complejidad a menudo es causada por el uso de varias soluciones de seguridad de varios proveedores, cada una de las cuales tiene su propia interfaz de gestión y requisitos operativos.

Además, el 42 por ciento de la organización experimentó una inflamación presupuestaria debido a soluciones superpuestas.

Esta redundancia no solo aumenta los costos, sino que también complica la asignación de recursos y planificación estratégica.

El problema de la compatibilidad empeora esta dificultad porque el 41 por ciento de los encuestados afirma que no pueden automatizar el proceso de seguridad de manera efectiva porque sus dispositivos están menos integrados, lo que resulta en una intervención manual y un mayor riesgo de error humano (error humano).

Además, el 39 por ciento tiene dificultades con una visibilidad de amenazas inconsistente, porque los datos recopilados de varios proveedores a menudo no se correlacionan sin problemas, creando punto ciego y reducir la conciencia situacional general.

A pesar de enfrentar este desafío continuo, la mayoría de las organizaciones continúan operando en un entorno múltiple, el 72 por ciento, actualmente gestiona la seguridad en varios proveedores.

Curiosamente, casi la mitad de ellos cree que un proveedor de seguridad cibernética puede satisfacer todas sus necesidades adecuadamente, mostrando el reconocimiento de los beneficios potenciales de la consolidación.

Sin embargo, solo el 28 por ciento ha adoptado un enfoque de un solo proveedor en la práctica, lo que refleja el enfoque cuidadoso de la preocupación del temor a la dependencia excesiva de un proveedor o riesgo que puede estar presente del proveedor de bloqueo.

El panorama está cambiando rápidamente a la consolidación: el 86 por ciento de la compañía se está moviendo activamente en esta dirección, un tercero (33 por ciento) ha comenzado a combinar sus dispositivos de seguridad en una plataforma integrada, mientras que el otro 53 por ciento planea hacerlo en los próximos dos años.

Esta tendencia subrayó el cambio estratégico hacia la simplificación de las operaciones de seguridad cibernética, la reducción de costos y la gestión de amenazas más efectiva a través de soluciones integradas.

Junto con el creciente número de organizaciones que se dan cuenta de la ventaja de una arquitectura de seguridad eficiente, el movimiento hacia la consolidación del proveedor está listo para remodelar el panorama de seguridad cibernética en el futuro cercano.

De acuerdo a Jefe de línea de productos de plataforma unificada Kaspersky Ilya Markeloc, los datos muestran que muchas organizaciones dependen de varios proveedores automáticamente.

Aunque la diversificación de soluciones de seguridad puede ofrecer ciertos beneficios, como la mitigación de riesgos y el alcance amplio, el aumento no controlado de la complejidad a menudo causa un desperdicio significativo de recursos e ineficiencia operativa.

Además, esta complejidad puede crear punto ciego Lo cual es crítico, lo que complica los esfuerzos para mantener la visibilidad de las amenazas exhaustivamente y responder a los riesgos que surgen de manera efectiva.

«La tendencia de consolidación que aparece refleja la madurez de las estrategias de seguridad cibernética, lo que enfatiza la adopción de plataformas integradas que simplifican la administración, reducen los esfuerzos manuales y aumentan la visibilidad general de las posturas de seguridad», dijo, el miércoles 10 de septiembre de 2025.