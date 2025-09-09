¡Malo! El equipo nacional U-23 indonesio se queda atrás de Corea del Sur en la ronda I

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 rostro Equipo nacional de Corea del Sur en la calificación del grupo J de partido Copa asiática u 23 2026.

La primera mitad terminó. Corea del Sur mientras ganaba 1-0 en un duelo celebrado en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

Indonesia comenzó el juego agresivamente. El juego ni siquiera es un minuto, Garuda Muda es casi superior.

La puñalada de Rayhan Hannan seguida de un cebo horizontal al cuadro de penalización de Corea del Sur. Desafortunadamente, ningún jugador indonesio dio la bienvenida.

Corea del Sur logró ganar rápidamente en el sexto minuto. La patada de Hwang Do-Ok desde un ángulo estrecho arrancó al portero indonesio que estaba bajo Cahya Supriadi.

Capaz de sobresalir, Corea del Sur tiene cada vez más segura. Continúan llevando a cabo una presión que pone en peligro el objetivo indonesio.

Dion Markx se llevó a cabo tiros de larga distancia en el minuto 20. Ya condujo a la meta, pero aún no había roto el gol de Corea del Sur.

Hokky Caraka tuvo una oportunidad de oro para igualar en el minuto 25. La pelota equivocada fue encabezada por jugadores coreanos que llevaron a Hokky al cuadro de penalización, pero lentamente disparó para que la ejecución fuera solo al lado de la portería.

Antes de que terminó la primera mitad, Indonesia tuvo la oportunidad a través del cabezazo de Rahmat Arjuna que todavía estaba de lado.

El puntaje 1-0 para la superioridad de Corea del Sur duró hasta que terminó la primera mitad.

Estos resultados cargan los pasos de Indonesia para calificar para las finales de la Copa Asiática U-23 2026. El equipo hecho por Gerald Vanenburg en la misión debe ganar para calificar para Arabia Saudita.

Composición del jugador

Indonesia U-23: Sffria, Repair Markx, Dony Pumpangas, Mikael Tata, Zanaidin Faarz, Rayhan Hanan, Achhan Fikri, Raphel Strug, Raphael Strug, How Tower.

Corea del Sur: Luna hyun-ho; Kang Min-Jun, Choi Woo-Jin, Choi Seok-Hyun, Lee Hyun-yong; Kim Ji-soo, Hwang Do-yun, Lee Seung-Won; Park Seung-Ho, Jeong Jae-Sang, Jould Ji-Hun.