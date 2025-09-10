¡Malo! El equipo nacional indonesio desciende en el ranking de FIFA, Malasia.

VIVA – Equipo nacional indonesio experimentando arriba y abajo en el ranking FIFA En la jornada de la FIFA septiembre de 2025. En realidad, Garuda había subido a 117 después de ganar una gran victoria sobre Taiwán 6-0.

Sin embargo, un empate contra el Líbano hizo que las tropas de Patrick Kluivert volvieran a bajar.

Citando datos Ranking de fútbolIndonesia recolectó 3.43 puntos adicionales de los dos partidos. Los detalles, 3.25 puntos se obtuvieron de una victoria sobre Taiwán, mientras que 0.18 puntos provienen de un empate contra el Líbano.

La adición había hecho que Indonesia ascendiera al 117 en el mundo. Pero después del empate contra el Líbano, la posición de Garuda en realidad cayó dos niveles al rango de 119 Ranking FIFA con un total de 1,157.98 puntos.

Ahora Indonesia está cinco tiras de Vietnam que ocupa la posición 114. Mientras que después de doblar Taiwán, Indonesia es solo dos rangos a la deriva del rival del sudeste asiático.

Mientras tanto, Malasia en realidad se levantó después de derrocar a Palestina. El tigre de Malaya está ahora en 123º con 1.148.23 puntos. El Tailandia sigue siendo clasificado 102 a pesar de perder ante Irak en la última Copa King’s 2025.

Indonesia todavía tiene la oportunidad de mejorar la clasificación en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. El equipo de Gerald Vanenburg está programado contra Arabia Saudita el 8 de octubre e Irak el 11 de octubre en Jeddah.

Actualización de clasificación del sudeste asiático de la FIFA (a partir del 9 de septiembre de 2025):