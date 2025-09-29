¡Malo! El equipo nacional indonesio amenazó sin Emil Audero para enfrentar a Arabia Saudita e Irak

Yakarta, Viva – La noticia desagradable proviene de Equipo nacional indonesio antes de la continuación de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática. El portero principal de Garuda, Emil Daringpotencialmente ausente cuando se enfrenta a dos oponentes pesados, Equipo nacional de Arabia Saudita Y Equipo nacional iraquí.

Según los informes de los medios italianos, Fútbol cremonésEmil sufrió una lesión muscular flexor que lo hizo estimar para detenerse durante 2 a 3 semanas. Se teme que esta lesión lo haga incapaz de fortalecer al equipo nacional indonesio en estos importantes partidos.

Sin embargo, esta noticia todavía está en forma de estimaciones iniciales. La condición de Emil Audero todavía está esperando los resultados del examen oficial que probablemente se anuncie en los próximos días. «Emil sufrió una lesión muscular flexor y la posibilidad de recuperarse aproximadamente 2 semanas o más», escribió el informe de los medios italianos.

El equipo nacional de Indonesia está programado para enfrentar a Arabia Saudita el 8 de octubre e Irak el 11 de octubre. Ambos partidos cruciales se llevarán a cabo en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.

La situación es más complicada porque el stock del portero de Garuda también es limitado. En la actualidad, solo quedan otros dos porteros, Maarten Paes y Ernando Ari. Sin embargo, la condición de Paes también está en duda debido a una lesión. Si Emil y Paes están ausentes, entonces Ernando Ari será la base principal de Patrick Kluivert bajo el travesaño.

La ausencia de Emil ciertamente será un gran golpe para el equipo nacional de Indonesia. El portero nacido en Mataram parecía impresionante con su club en la Serie A y había sido la primera opción bajo el gobernante de Garuda. Si realmente no se puede jugar, Garuda confiará en Ernando, que todavía es relativamente joven para lidiar con dos poderes asiáticos importantes.

Ahora, el público del fútbol de Homeland solo puede esperar que las lesiones de Emil y Paes no sean demasiado graves para que aún puedan funcionar. El duelo contra Arabia Saudita e Irak es muy crucial en la lucha de Indonesia para asegurar los boletos para la próxima ronda de la calificación de la Copa Mundial 2026.