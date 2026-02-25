¡Malo! Bitcoin se desploma a 62.000 dólares estadounidenses, el sentimiento global desencadena una gran presión

Jacarta – Precio bitcóin Se corrigió drásticamente y generó preocupaciones entre los inversores criptográficos globales. El criptoactivo más grande del mundo cayó en picado más del 5 por ciento en las operaciones del martes 24 de febrero de 2026.





Esta importante caída provocó que Bitcoin cayera al nivel de 62.964,64 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 1.050 millones (tipo de cambio estimado de 16.820 rupias por dólar estadounidense) por chip. Anteriormente, los activos de oro digital lograron reducir algunas de las pérdidas al rebote a la posición de 63.290 dólares EE.UU.

la caída precio de bitcóin se produce cuando los inversores comienzan a alejarse de los activos de riesgo en medio de crecientes aranceles de importación y tensiones de riesgo. geopolítica global. Como resultado, causa presión vender en línea con los cambios en el sentimiento de los inversores, cada vez más cautelosos a la hora de afrontar la incertidumbre económica y los conflictos internacionales.

El jefe de Soluciones de Inversión para Clientes de Asia Pacífico de Invesco, Christopher Hamilton, evalúa que la caída de Bitcoin no fue causada por problemas internos de criptografía. Destacó que esta corrección refleja mejor los cambios en el sentimiento de riesgo global.





«El movimiento a la baja de Bitcoin no parece un shock específico de las criptomonedas, sino más bien un clásico reinicio del sentimiento de riesgo», dijo Hamilton. CNBC Internacional el miércoles 25 de febrero de 2026.

Añadió que el debilitamiento esta vez probablemente sea parte de la fase de ajuste (consolidación) que llevan a cabo los inversores en el corto plazo. Una vez más, Hamilyon enfatizó que la caída de Bitcoin no es una señal de una salida permanente de los inversores del mercado de criptomonedas.

«Esta disminución probablemente refleja una ‘eliminación de riesgos táctica’, no un éxodo estructural», afirmó.

La presión sobre Bitcoin comenzó a aparecer después de que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, afirmara que decidiría inmediatamente sobre la posibilidad de un ataque a Irán en un futuro próximo. A más tardar dentro de 10 días lanzarán un ataque en medio del rechazo al nuevo acuerdo nuclear.

Las tensiones aumentaron cada vez más después de que Washington desplegara fuerza militar en la región de Medio Oriente. Este paso despertó la preocupación de los inversores sobre la estabilidad global.

Desde que alcanzó un máximo de más de 125.000 dólares en octubre del año pasado, Bitcoin ha experimentado una presión de venta constante.

Se registra que el valor de Bitcoin cayó un 27 por ciento a lo largo de 2026. Mientras tanto, en lo que va del año (ytd), este criptoactivo ha perdido alrededor del 50 por ciento desde su nivel más alto.

El estratega de inversiones de Global X Australia, Billy Leung, advirtió a los inversores que Bitcoin sigue siendo muy sensible a las condiciones de liquidez y las políticas económicas globales. Predice que Bitcoin será el primer activo de inversión en sentir el impacto de las tensiones globales.