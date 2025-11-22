¡Malo! Bitcoin cae en caída libre a IDR 1.3 mil millones, cae un 30 por ciento desde su nivel más alto

Jacarta – bitcóin cayó en picado hasta un 6 por ciento, por lo que se sitúa justo en el nivel psicológico crítico de 80.000 dólares. Se observó que este activo digital había caído en el área de 80.548 dólares estadounidenses o Rp. 1.340 millones (tipo de cambio estimado de 16.670 rupias por dólar estadounidense) por chip a las 7.30 am, hora del este (ET).

Corrección brusca al punto el más bajo Bitcoin desde el 11 de abril de 2025. Esto marca una caída cada vez más pronunciada en Bitcoin luego de liquidaciones escalonadas generalizadas, de alto apalancamiento en octubre de 2025.

La caída de Bitcoin sigue a la creciente presión sobre el mercado de valores de Estados Unidos. Los inversores están pasando de activos volátiles, criptoacciones y emisiones de acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) a activos de refugio seguro como el oro.

La firma del tesoro de Bitcoin, Strategy, cayó un 2 por ciento en las últimas 24 horas y registró una corrección de dos dígitos del 42 por ciento durante el último mes. Las acciones estadounidenses de Bitcoin también cayeron un 7 por ciento, luego las acciones de Riot Platform corrigieron un 4 por ciento.

«En este momento, estamos en un territorio muy sobrevendido para Bitcoin», dijo el director de inversiones de ReserveOne, Sebastián Pedro Bea, citado por CNBC internacional el sábado 22 de noviembre de 2025.

El analista de Citi, Alex Saunders, añadió que la caída de precios no sólo se produjo en Bitcoin sino también en casi todos los criptoactivos. La presión es cada vez mayor en el ámbito de los ETF, que es la fuerza impulsora precio de bitcóin también se encoge.

«Agregando preocupaciones sobre el desempeño a corto plazo», escribió Alex en una nota.

Bitcoin ha caído un 9 por ciento a lo largo de 2025. Ahora, Bitcoin ha caído más de un 30 por ciento desde su nuevo máximo histórico (todo el tiempo/ATH) de 126.000 dólares estadounidenses a principios de octubre de 2025.

Basado en el seguimiento VIVA De MercadoCoinCap Hasta las 10.08 WIB del sábado 22 de noviembre de 2025, los precios de Bitcoin comenzaron a mostrar movimientos más fuertes (rebote). Bitcoin está a 84.505,13 dólares.