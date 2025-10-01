¡Malo! 5 jugadores del equipo nacional indonesio lesionados antes del partido de vida de vida útil de la calificación de la Copa Mundial 2026

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio Anunció oficialmente 28 jugadores para enfrentar la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. Dos partidos cruciales han estado esperando, a saber, contra Arabia Saudita el 9 de octubre de 2025 e Iraq el 12 de octubre de 2025. Los resultados del partido determinarán en gran medida los pasos de Garuda porque solo los campeones del grupo tienen derecho a calificar automáticamente a las finales de la Copa Mundial.

Leer también: Más popular: Buenas noticias de Emil Audero, José Mourinho ‘regresó’ a Stamford Bridge



Desafortunadamente, la preparación para las tropas Patrick Kluivert no completamente suave. De los 28 nombres llamados, cinco jugadores clave en realidad tienen un problema con la lesión. A partir de la posición del portero, el centro del campo, hasta el sector de ataque, algunos de ellos aún dudosos de actuar. Esta situación claramente hace que la preparación de Garuda esté lejos de ser ideal.

1. Emil Daring

Leer también: Ivar Jenner y Adrian Wibowo fueron convocados al equipo nacional indonesio U-23 para los Juegos SEA de 2025





Portero del equipo nacional indonesio Emil Audero Foto : Instagram @timnasindonesia

El último nombre que te hace preocuparte es Emil Audero. El portero de Cremonese sufrió una lesión al calentar antes del partido de la Serie A contra COMO 1907 el pasado fin de semana. De hecho, ha sido preparado como titular. Como resultado de estos problemas físicos, Audero solo se sentó en el banco. Los medios italianos dijeron que necesitaba unas tres semanas para recuperarse por completo. Esta condición es un golpe importante teniendo en cuenta que Audero se predice como el pilar bajo el gobernante de Garuda.

Leer también: Indra Sjafri mostró alguna vez derrotando al equipo nacional argentino a Patrick Kluivert: estaba sorprendido



2. Maarten paes



Maarten Paes, Equipo Nacional Indonesio vs Australia en clasificatorios de la Copa Mundial

Antes de Audero, el problema también golpeó a otro portero, Maarten Paes. El jugador del FC Dallas pasó por última vez en julio de 2025. Desde entonces, ya no ha actuado e incluso se perdió en dos partidos de prueba del equipo nacional de Indonesia contra Taipei y Líbano chinos. A pesar de la lista de jugadores del club, Paes no ha recibido minutos para jugar. La situación aún está llena de signos de interrogación si se puede ajustar a tiempo.

3. Marc Klok



Persib Capitán, Marc Klok (Doc 2024 Confederación de Fútbol Asiático) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

El centro del campo de Garuda también está perturbado. Marc Klok sufrió una lesión al fortalecer a Persib Bandung en la AFC Champions League dos contra los marineros de Lion City. Fue sacado en el minuto 44 y desde entonces nunca había aparecido en la liga nacional. Incluso cuando Persib contra Persita Tangerang, Klok solo habitaba el banco. A pesar de que ingresó al equipo, no se podría decir que su estado físico fuera ideal.

4. Ser romeny



Ole Romeny, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

En el sector frontal, la condición de Ole Romeny sigue siendo dudosa. El delantero de Oxford United lesionó el instante en el partido de pretemporada contra Arema FC y tuvo que subir la mesa de operaciones. Desde entonces, nunca ha aparecido en un partido oficial o ha participado en una capacitación completa. Sin embargo, Patrick Kluivert todavía lo trajo con la esperanza de estar en forma para abordar los partidos importantes más tarde.

5. Sandy Walsh



Sandy Walsh, equipo nacional indonesio vs Iraq en clasificatorios de la Copa Mundial

El apellido en la lista de lesiones es Sandy Walsh. El defensor de Buriram United experimentó problemas físicos cuando se enfrentó al FC Seúl en el evento de élite de la AFC Champions League. Solo jugando 18 minutos, debe ser sacado más rápido. Hasta ahora no ha habido noticias oficiales sobre las últimas condiciones. Pero la ausencia de Walsh ciertamente será muy perjudicial para Indonesia, especialmente en la línea de fondo que requiere solidez completa.

Cinco jugadores que claramente no han hecho que Patrick Kluivert tenga que estallar su cerebro. Debe preparar un escenario alternativo si los jugadores no pueden actuar contra Arabia Saudita e Irak. De hecho, los dos partidos son muy cruciales y pueden determinar el futuro de Indonesia en la Copa Mundial 2026.

Con esta condición, el público ciertamente espera que otros jugadores que están en forma puedan funcionar de manera óptima. Se requiere que Kluivert tenga cuidado al mezclar estrategias, mientras que los partidarios de Garuda deben prepararse para dos partidos que realmente drenan las emociones.