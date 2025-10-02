Mallikarjun Kharge para reanudar el trabajo poco después de la implantación de marcapasos







Un día después del jefe del Congreso Mallikarjun Kharge Se sometió a una implantación de marcapasos, está listo para comenzar a trabajar pronto.

El líder de la oposición en Rajya Sabha fue trasladado al hospital el martes.

Kharge, de 83 años, recientemente se sometió a la implantación de marcapasos y se ha informado como estable. Se espera que el líder de la oposición en Rajya Sabha reanude sus compromisos oficiales del 3 de octubre, según su hijo y Karnataka Ministro, Priyank Kharge.

Más temprano el miércoles, el líder de 83 años ingresó en el Hospital Ramaiah de la Ciudad el martes y se sometió al procedimiento el miércoles.

Mientras abordaba su condición, Priyank Kharge publicó en X y escribió: «El procedimiento de implantación de marcapasos para Shri Kharge se completó con éxito hoy el día de hoy. Fue un procedimiento corto y menor, y él ha sido estable después del procedimiento. Se espera que reanude su trabajo a partir del 3 de octubre y asistiera a todos sus compromisos programados. Nuestra gratitud para la preocupación y la afección extendida por todos», según el trabajo de su trabajo.

Actualización médica: El procedimiento de implantación de marcapasos para SRI. Kharge se completó con éxito el día de hoy. Fue un procedimiento corto y menor y ha sido estable después del procedimiento. Se espera que reanude su trabajo desde el 3 de octubre y asista a todos sus programados … – Priyank Kharge / Priyank Khargay (@priyankkharge) 1 de octubre de 2025

Sin embargo, el miembro del miembro de Rajya Sabha, Mallikarju Kharge, aseguró el jueves su buena recuperación mientras se publicaba en X. Kharge declaró además que asumirá la oficina lo antes posible.

Kharge, agradeciendo a la gente por todos los deseos, escribió en X: «Mi sincero agradecimiento a los cuadros, líderes y partidarios del Congreso por la gran cantidad de deseos. Mi más profundo gratitud».

Mi sincero agradecimiento a los cuadros, líderes y partidarios del Congreso por la gran cantidad de deseos. Mi más profundo gratitud. 🙏 Tengo la intención de comenzar mi horario de trabajo pronto. https://t.co/ybioqvknpp – Mallikarjun Kharge (@kharge) 2 de octubre de 2025

Además, escribió: «Tengo la intención de comenzar mi horario de trabajo pronto».

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, los médicos que han estado tratando al líder del Congreso superior le han aconsejado que descansara después de la cirugía.

Más temprano en el día, Primer Ministro Narendra Modi También preguntó sobre la salud de Kharge y le deseó una rápida recuperación.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi escribió: «Habló con Kharge Ji. Preguntó sobre su salud y le deseó una rápida recuperación. Rezando por su continuo bienestar y su larga vida».

Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones de salud, Mallikarjun Kharge está programado para visitar Kohima el 7 de octubre y dirigirse a una manifestación pública en Naga Solidarity Park, según PTI.

