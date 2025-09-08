Mallikarjun Kharge acusa a la comisión electoral







Presidente del Congreso Mallikarjun Kharge El domingo, acusó a la comisión electoral de haber sido «información crucial» que afirmó que estaba protegiendo efectivamente a los que detrás del presunto «voto chori».

Kharge compartió en X un informe de medios que afirmó que el caso relacionado con un intento de eliminar a los electores forjando el Formulario 7, antes de la elección de la Asamblea de Karnataka en 2023 se ha enfriado ya que el ECI aún no ha compartido datos cruciales necesarios para atrapar al acusado.

No hubo una respuesta inmediata de la Comisión Electoral por los cargos, pero el organismo electoral ha desestimado en el pasado todas esas afirmaciones por parte del Congreso como infundado. Es la Comisión Electoral de la India (ECI) Ahora el back-office de BJP para «Vote Chori», preguntó Kharge.

«Comprender la cronología. Antes de las elecciones de Karnataka en mayo de 2023, el Congreso había expuesto la eliminación masiva de los votantes: en la circunscripción de Aland. Miles de votantes fueron despojados de sus derechos a través de una operación muy sofisticada de forjar solicitudes de Formulario 7», alegó.

“En febrero de 2023, se presentó un caso. La sonda reveló 5994 solicitudes falsificadas, evidencia clara de un intento masivo de fraude electoral. El gobierno del Congreso ordenó una investigación del CID para atrapar a los culpables ”, agregó Kharge.

