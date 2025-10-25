Maliq y D’Essentials crean nostalgia en Styles Asikfest 2025, ¡OomLeo está listo para cerrar con un emocionante canto!

Jacarta – El festival de música y estilo de vida Styles Asikfest 2025 es actualmente el centro de atención en Lippo Mall Nusantara, Yakarta. Este evento presenta una experiencia de compras así como emocionante entretenimiento musical que durará hasta mañana domingo 26 de octubre de 2025.

Este evento con el tema «más allá de las compras» combina los mundos de las compras, la creatividad y la música en un espacio interactivo. Este festival es también el primer evento fuera de línea para la aplicación Styles, resultado de una iniciativa de LMI en colaboración con el Ministerio de Economía Creativa (Kemenekraf). Desplázate para saber más, ¡vamos!

A lo largo del fin de semana, el escenario del atrio del centro comercial se transformó en un escenario para entretenimiento musical de varios géneros. El viernes 24 de octubre de 2025, los visitantes pudieron disfrutar de la actuación del grupo vocal Papion, formado por cinco miembros de Indonesia, Tailandia y Estados Unidos. Seguido de la colaboración Radio Ekraf x Prambors que presentó una charla ligera sobre la música y la industria creativa.

Cerrando la primera noche, la legendaria banda de jazz Maliq & D’Essentials actuó cálidamente con sus distintivos arreglos. La acción de Abdel Achrian también se sumó a las risas y la alegría del público que llenó el atrio del centro comercial.

La diversión continúa el sábado 25 de octubre de 2025, con un Meet & Greet con simpáticos personajes de Piknik y Character Parade (PikPak), como Baba, Lili y Tata, personajes originales creados por los niños de la nación que transmiten mensajes positivos a través de la creatividad local. Esa noche, OomLeo Berkaraoke estaba listo para cambiar las cosas. nostalgia y diviértete cantando con los visitantes.

No solo entretenimiento, Styles Asikfest 2025 es también un foro para actores de la industria creativa. El bazar en el área del centro comercial presenta una variedad de marcas locales que van desde Butter Baby, Sovlo, Adrie Basuki, Pala Nusantara hasta Havilla Tea. Los visitantes pueden disfrutar de productos culinarios, de moda y de estilo de vida seleccionados de varias regiones de Indonesia.

Santiwati Basuki, director de marketing de Lippo Malls Indonesia, dijo que este evento era parte del compromiso de la empresa de brindar una experiencia de compra relevante para los estilos de vida modernos.

«A través de Styles Asikfest 2025 queremos presentar innovación y una experiencia de compra inspiradora para la comunidad. Esta es también una forma de nuestro apoyo al desarrollo de la industria creativa nacional», dijo Santi en su comunicado, citado VIVA.