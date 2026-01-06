Malika Andrews de ESPN agrega tenis a su cartera

Alicia Andrews Pronto comenzará a saltar entre dos deportes diferentes.

el de 30 años ESPN El presentador comenzará a conducir las transmisiones de ESPN en el Abierto de Australia. Wimbledon y el US Open, un movimiento que la verá pasar de la cobertura de la NBA al tenis en el transcurso de un año en el medio deportivo respaldado por Disney. Su cobertura de tenis comenzará a finales de enero, en Melbourne.

Andrews, quien presenta “NBA Today”, “NBA Countdown” y “WNBA Countdown” junto con la cobertura de ESPN del Draft de la NBA, firmó un nuevo contrato con la unidad en el otoño. Se espera que trabaje para ampliar su cartera, algo que también están haciendo otras personalidades del deporte. En NBC Sports, por ejemplo, tanto Mike Tirico como Maria Taylor desempeñan papeles destacados en la cobertura de la NFL y la NBA. En CBS, Jim Nantz es conocido por sus comentarios sobre la NFL y por su cobertura del Masters. Durante mucho tiempo, también fue la voz principal para la cobertura de CBS del torneo NCAA March Madness.

Andrews hizo su debut como reportera secundaria en ESPN durante la temporada 2019-20. En 2021, a los 26 años, se convirtió en la locutora deportiva más joven en albergar la Ceremonia del Trofeo de las Finales de la NBA. Hizo historia en 2022 como la primera mujer en albergar el Draft de la NBA. También apareció en “Good Morning America”, un programa básico de la cadena de transmisión ABC de Disney.

Antes de unirse a ESPN en octubre de 2018, Andrews trabajó como reportero para el Chicago Tribune y The New York Times. Es miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Negros y forma parte del Comité de Becas del NABJ Sports TaskForce. Su hermana menor, Kendra Andrews, cubre a los Golden State Warriors para ESPN.