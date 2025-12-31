Malik Willis de los Packers emerge como posible opción de mariscal de campo para los Vikings

El Vikingos de Minnesota se esperan buscar un mariscal de campo en la próxima temporada baja. Sin embargo, la pregunta principal es a qué tipo de mariscal de campo quieren apuntar.

Minnesota podría contratar a un suplente tradicional para apoyar a JJ McCarthy, o podrían buscar a alguien capaz de impulsar al mariscal de campo de segundo año. Pero, ¿existe alguna posibilidad de que los Vikings apunten a un jugador que pueda asumir el cargo de titular?

En la edición del 30 de diciembre de “The Alec Lewis Show”, Alec Lewis, del Athletic, enumeró múltiples opciones de mariscal de campo que los Vikings podrían considerar. como Daniel Jones y Aaron Rodgers. Sin embargo, hay otro nombre dentro de la división, Empacadores de Green Bay‘Malik Willis.

«Es una especie de recién llegado, probablemente para incluir a Malik Willis, quien lució muy, muy bien reemplazando a Jordan Love en Green Bay. La familiaridad con el sistema importa. No ha lanzado mucho en el medio del campo. Entonces, eso definitivamente sería algo que los Vikings tendrían que examinar. ¿Y entonces cómo será su contrato?

«Como tal vez Miami o Las Vegas u otro equipo. Indianápolis incluso ve a Malik Willis como alguien por quien quieren hacer una apuesta considerable. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los Vikings? Así que ese es el ámbito en el que se encuentran estos cuatro nombres».

Willis pondrá a prueba el mercado esta temporada baja, ya que el suplente de los Packers es un agente libre sin restricciones, según Observador.

Aaron Rodgers flota como posible opción de mariscal de campo para los Vikings

Lewis mencionó a Rodgers al enumerar posibles opciones de mariscal de campo para Minnesota. Además, con el Acereros de Pittsburgh La estrella puede probar la agencia libre nuevamente en la próxima temporada baja. con su contrato actual está a punto de expirar. Como resultado, Lewis cree que el veterano comunicador podría ser una buena opción para los Vikings.

«Aaron Rodgers es agente libre», añadió Lewis. «¿Aaron Rodgers quiere jugar otra temporada? ¿Estarían dispuestos los Vikings?» simplemente nombrarlo como titular¿Porque eso es lo que vendría a hacer aquí? Obviamente, es un nombre que tengo que poner aquí debido a las conversaciones que él y Kevin O’Connell tuvieron la temporada baja pasada.

“Debido a su producción, si produjera como lo hizo este año para los Vikings en 2026, con el mismo tipo de defensa, el mismo coordinador y las mismas armas, las probabilidades serían que los Vikings estarían en los playoffs y probablemente competirían en la primera ronda con seguridad”.

Los vikingos necesitan mejorar la posición del corredor en 2026

Si bien los Vikings tienen que concentrarse en la posición de mariscal de campo, otras áreas también necesitan atención. El juego terrestre, en particular, requiere una mejora, ya que el equipo no está en ritmo para un corredor de 1,000 yardas: Jordan Mason lidera con 664 yardas.

Con Aaron Jones Sr. a los 31 años, el equipo deberá empezar a pensar en un reemplazo a largo plazo. Una opción es buscar agentes libres. Lewis mencionó a Javonte Williams, Travis Etienne, Kenneth Gainwell, Emmanuel Wilson y Brian Robinson Jr. como objetivos potenciales si Minnesota elige esa ruta para fortalecer el backfield.

“Si nos fijamos en las posiciones de agentes libres en esta próxima temporada baja, el corredor es uno en el que hay mucha profundidad y muchos jugadores intrigantes allí. “ añadió Lewis. «Entonces, si ahí es donde los vikingos querían ahorrar dinero y gastarlo, sería un lugar sensato».