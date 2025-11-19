¡Maligno! Sabar/Reza Libas, representante de Japón, se embolsa el billete para la segunda ronda del Abierto de Australia 2025

Jacarta – dobles masculinos de Indonesia, Buen trabajo Gutama/Oficial médico Reza Pahlevi Isfahaniasegurando un boleto a la segunda ronda del Súper 500 Abierto de Australia 2025 tras conquistar a la pareja japonesa Hiroki Midorikawa/Kyohei Yamashita.

Compitiendo en el Quaycentre, Olympic Boulevard, el miércoles, Sabar/Reza ganaron de manera convincente con un marcador de 21-19, 21-16.

Reza expresó su agradecimiento por haber podido superar el partido inaugural con resultados positivos. Explicó que las condiciones del campo y la lentitud del volante les obligaron a trabajar más.



Dobles masculinos de Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

«Gracias a Dios pudimos terminar bien el partido y ganar. Todavía nos estamos adaptando a las condiciones del campo y la velocidad del volante es bastante lenta, por lo que tenemos que usar energía extra para matar al oponente», dijo Reza, citado por Entre Miércoles 19 de noviembre de 2025.

También añadió que ahora los rivales son cada vez más conscientes de la calidad de su juego, por lo que cada partido se vuelve más desafiante.

«Cualquiera que nos conozca analizará cuidadosamente nuestro juego. La competición en dobles masculino también es muy reñida, por lo que queremos que nuestro juego se mantenga estable», afirmó.

Sabar también dio su opinión sobre el duelo. Según él, la pareja japonesa parecía tenaz y ordenada, especialmente con una gran confianza en sí mismos después de quedar subcampeones en el Masters de Kumamoto la semana pasada.

«Esta pareja japonesa es tenaz, ordenada y no se desanima fácilmente. Definitivamente tienen confianza, por eso estamos muy alerta. Estamos listos para cansarnos y continuaremos tomando la iniciativa para atacar», dijo Sabar.

Después de esta victoria, Sabar/Reza espera mantener su desempeño durante todo el torneo. Se enfrentarán a la pareja Fang Chih Lee/Fan Jen Lee, quienes previamente vencieron a los representantes australianos Kanki Igawa/Ooi Yi Hern con un marcador de 22-20, 21-8.

«La esperanza es que en este torneo el desarrollo pueda seguir aumentando y el rendimiento sea consistente», añadió.