¡Maligno! Manchester City venció 3-0 al Liverpool

Mánchester, VIVA – ciudad de manchester logró vencer Liverpool con un aplastante marcador de 3-0 en el siguiente partido primera división 2025/2026 en el Etihad Stadium, Manchester, domingo (11/9) por la noche WIB.

Citado por la página de la Premier League en Yakarta, los tres goles del City en ese partido fueron marcados por Erling Haaland (29′), Nico González (48′) y Jeremy Doku (63′).

La Premier League señaló que el Manchester City perdió la posesión del balón en comparación con el Liverpool, es decir, un 49,3 por ciento frente a un 50,7 por ciento.

Sin embargo, el City pudo realizar 14 intentos de tiro y seis de ellos dieron en el arco. A partir de ahí se marcaron tres goles. Mientras tanto, el Liverpool sólo pudo realizar siete tiros, de los cuales sólo uno apuntó con precisión a la portería contraria.

Estos resultados significan que el Manchester City sigue en el segundo lugar de la clasificación de la Premier League 2025/2026 con 22 puntos en 11 partidos, cuatro puntos por detrás del líder, el Arsenal. Mientras tanto, el Liverpool ocupa ahora el octavo lugar con 18 puntos, también en 11 partidos.

El partido Manchester City-Liverpool transcurrió a un ritmo alto desde el principio. El City, que parecía presionar, tuvo la oportunidad de marcar de penalti en el minuto 13. Sin embargo, Erling Haaland, que ejercía de ejecutor, no cumplió su cometido porque el balón fue empujado por encima del portero del Liverpool, Giorgi Mamardashvili.

El árbitro concedió un penalti después de que Mamardashvili derribara a Jeremy Doku en el área prohibida. Antes de señalar penalti, el árbitro recibió asistencia del VAR.

Sin embargo, Haaland compensó su fracaso marcando un gol en el minuto 29 con un centro de Matheus Nunes. Fue el gol número 14 de Haaland en la Premier League esta temporada.

El Liverpool marcó un gol en el minuto 38 con un cabezazo de Virgil Van Dijk que convirtió un tiro de esquina, pero fue anulado porque Andy Robertson estaba en fuera de juego.

Unos 10 minutos después, el City duplicó su ventaja gracias a un disparo de Nico González que cambió de dirección porque pegó en la pierna de Van Dijk. La primera parte acabó 2-0 a favor del Manchester City.

Tras el descanso, el Liverpool se mostró más agresivo para marcar el gol. Sin embargo, el City enterró las esperanzas de los Rojos al marcar el tercer gol en el minuto 63 mediante un disparo de Jeremy Doku desde fuera del área.

Detrás por tres goles, el Liverpool siguió buscando un gol para al menos reducir la diferencia en el marcador. Sin embargo, hasta el pitido final, el marcador de 3-0 para la victoria de los Citizens no cambió. (Hormiga)