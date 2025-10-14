Maldivas se convierte en el primer país que logra detener la transmisión del VIH de madre a hijo

Jacarta – Maldivas se convirtió en el primer país del mundo en detener con éxito la infección VIHhepatitis B y sífilis de madre a hijo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lunes 13 de octubre de 2025.

«La República de Maldivas hizo historia como el primer país del mundo en lograr la eliminación de tres enfermedades infecciosas de madre a hijo -VIH, sífilis y hepatitis B- que han sido validadas por la OMS», afirmó la agencia internacional en un comunicado.

«Este logro histórico refleja el compromiso a largo plazo del país con la salud materna e infantil y su capacidad para proporcionar servicios de salud equitativos en todas sus comunidades insulares», añadió la OMS.

En 2019, la agencia de salud de la ONU validó a Maldivas como un país que había eliminado con éxito la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis.

Esta situación se mantiene y los informes muestran que no habrá nuevos casos de infección por VIH en niños ni de sífilis congénita hasta 2023.

«La eliminación exitosa de estas tres enfermedades es un claro ejemplo de cómo la inversión sostenible en sistemas de salud, innovación y servicios comunitarios puede cambiar la dirección de la salud pública», afirmó Payden, representante de la OMS en Maldivas.

«La OMS se enorgullece de asociarse con el Gobierno de Maldivas y seguirá brindando apoyo técnico para mantener estos logros, garantizando que todos los niños de la isla tengan un futuro saludable», añadió Payden.

La OMS dijo que el éxito de Maldivas se logró gracias a que más del 95 por ciento de las mujeres embarazadas recibieron servicios de control del embarazo, así como a la implementación de pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B que llegaron a casi todas las futuras madres.

Además, más del 95 por ciento de los bebés en Maldivas reciben la vacuna contra la hepatitis B inmediatamente después del nacimiento. El país también asigna más del 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB) al sector de la salud.

En el sudeste asiático, la OMS registró que en 2024 hubo más de 23.000 mujeres embarazadas infectadas con sífilis y más de 8.000 bebés nacieron con la enfermedad. (Hormiga)