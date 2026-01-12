Malasia sigue a Indonesia

Jacarta – Malasia seguir Indonesia en términos de suspender el acceso al chatbot Grok propiedad de Elon Musk debido al contenido pornográfico generado por inteligencia artificial (IA).

La decisión sigue a una reacción global después de que se reveló que la función de creación de imágenes de Grok permitía a los usuarios sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples comandos de texto.

Anteriormente, Indonesia se convirtió en el primer país en negar todo acceso a Grok de Elon Musk el 10 de enero de la semana pasada, que había estado restringido a clientes pagos en otros lugares.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) dijo en un comunicado que había «ordenado la restricción temporal del acceso a la inteligencia artificial de Grok para los usuarios en Malasia» con efecto inmediato.

«Esta acción sigue al abuso repetido de Grok para producir imágenes obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, altamente ofensivas y manipuladas sin consentimiento», dijo MCMC, citado en el sitio. CNALunes 12 de enero de 2026.

La declaración citó «contenido que involucra a mujeres y menores, a pesar de compromisos regulatorios previos y avisos legales» emitidos a X Corp de Elon Musk y a la startup xAI que desarrolla Grok.

La herramienta de IA está integrada en la plataforma de redes sociales

X Corp «no logró abordar los riesgos inherentes que plantea el diseño y el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial» y «se basó principalmente en mecanismos de presentación de informes iniciados por los usuarios», dijo el regulador.

El 9 de enero, funcionarios europeos y activistas tecnológicos criticaron a Grok después de que su controvertida función de creación de imágenes se limitara a los clientes de pago, diciendo que el cambio no abordaba las preocupaciones sobre los deepfakes sexualmente sugerentes.

