Malasia sigue a Indonesia

lunes 12 de enero de 2026 – 10:43 WIB
Jacarta – Malasia seguir Indonesia en términos de suspender el acceso al chatbot Grok propiedad de Elon Musk debido al contenido pornográfico generado por inteligencia artificial (IA).
Lea también:
El país vecino de RI registra el desempleo más bajo, ¡su moneda se está fortaleciendo en Asia!
La decisión sigue a una reacción global después de que se reveló que la función de creación de imágenes de Grok permitía a los usuarios sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples comandos de texto.
Anteriormente, Indonesia se convirtió en el primer país en negar todo acceso a Grok de Elon Musk el 10 de enero de la semana pasada, que había estado restringido a clientes pagos en otros lugares.
La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) dijo en un comunicado que había «ordenado la restricción temporal del acceso a la inteligencia artificial de Grok para los usuarios en Malasia» con efecto inmediato.
«Esta acción sigue al abuso repetido de Grok para producir imágenes obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, altamente ofensivas y manipuladas sin consentimiento», dijo MCMC, citado en el sitio. CNALunes 12 de enero de 2026.
Lea también:
Grok limita las funciones de inteligencia artificial a pago después de la controversia sobre el ‘desnudo digital’, Elon Musk cosecha críticas globales
La declaración citó «contenido que involucra a mujeres y menores, a pesar de compromisos regulatorios previos y avisos legales» emitidos a X Corp de Elon Musk y a la startup xAI que desarrolla Grok.
La herramienta de IA está integrada en la plataforma de redes sociales
X Corp «no logró abordar los riesgos inherentes que plantea el diseño y el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial» y «se basó principalmente en mecanismos de presentación de informes iniciados por los usuarios», dijo el regulador.
El 9 de enero, funcionarios europeos y activistas tecnológicos criticaron a Grok después de que su controvertida función de creación de imágenes se limitara a los clientes de pago, diciendo que el cambio no abordaba las preocupaciones sobre los deepfakes sexualmente sugerentes.
Grok pareció desviar las críticas con una nueva política de monetización, publicando en
20 oficiales de la Fuerza Aérea de Malasia involucrados en el escándalo de inmoralidad «Yeye» en el cuartel
Se cree que unos 20 oficiales de la Real Fuerza Aérea de Malasia están involucrados en supuestas actividades inmorales conocidas como «cultura yeye».
VIVA.co.id
12 de enero de 2026