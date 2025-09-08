Malasia planea usar energía nuclear en los próximos 10-15 años

VIVA – El gobierno de Malasia abre oportunidades de utilización energía nuclear Como nueva fuente de energía en los próximos 10 a 15 años. Este plan se está estudiando en profundidad antes de decidir ser parte de la estrategia energética nacional.

El viceprimer ministro de Malasia, Datuk Seri Fadillah Yusof, citado de su nombre, lunes (8/9/2025), dijo que varios países de la región del sudeste asiático también están sopesando opciones similares. «Básicamente, decidieron usar la energía nuclear como una de las fuentes», dijo.

Agregó, en el último Foro Internacional de Corea del Sur, precisamente en la reunión del Ministro de Cooperación Energética de la Economía del Pacífico de Asia (APEC), había surgido un acuerdo de que la nuclear se convirtió en una de las opciones importantes para garantizar la disponibilidad de energía neta para los países miembros de APEC.

Según Fadillah, las necesidades de energía estable son muy cruciales para que Malasia apoye el crecimiento económico, incluido el sector de la industria digital, como la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos que requieren un gran consumo de energía. «Por lo tanto, el gobierno ahora también está considerando la energía nuclear como una de las fuentes», explicó.

Como primer paso, el Ministerio de Transformación y Transformación del Agua (PETRA) Malasia a través de la institución MyPower ha sido asignado para realizar estudios relacionados con el potencial de uso nuclear como energía alternativa.

Con respecto a los factores de seguridad, Fadillah enfatizó que la central nuclear de segunda a tercera generación (PLTN) ha mostrado desarrollos positivos en aspectos de la tecnología, la seguridad y los impactos ambientales. De hecho, continuó, la aplicación de esta tecnología fue suficientemente aceptada por la comunidad global. (ENTRE)