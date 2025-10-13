Malasia obtiene grandes beneficios gracias al impuesto a las ventas de automóviles

Kuala Lumpur, VIVA – Gobierno Malasia sigue disfrutando de importantes ingresos del sector del automóvil, especialmente a través impuesto derechos de venta e importación de vehículos automotores en el país.

Según el informe Perspectivas fiscales y estimaciones de ingresos del gobierno federal, visto por VIVA Otomotif el domingo 12 de octubre de 2025, los ingresos estatales de este sector en 2024 alcanzarán los 11.100 millones de ringgit (alrededor de 43,8 billones de IDR) y se estima que aumentarán a 11.600 millones de ringgit (± 45,7 billones de ringgit) en 2025.

Este aumento de alrededor del 4,5% muestra cuán estratégico es el sector del automóvil para apoyar las arcas estatales. La principal fuente de ingresos proviene de una combinación de derechos de importación, derechos de aduana e impuestos sobre las ventas de vehículos, tanto ensamblados localmente (CKD) como importados intactos (CBU).

En detalle, el gobierno estima que recibirá RM630 millones de derechos de importación de vehículos, alrededor de IDR 2,5 billones. Mientras tanto, se estima que los derechos de aduana para los vehículos CKD (automóviles y motocicletas) contribuyen con RM3.970 millones (alrededor de IDR 15,7 billones) y para los vehículos CBU con RM3.270 millones (± IDR 12,9 billones).

No solo eso, el impuesto sobre las ventas también contribuye en gran medida, con una proyección de 2.110 millones de RM de los vehículos CKD (± 8,4 billones de IDR) y 1.130 millones de RM de los vehículos CBU (± 4,5 billones de IDR). En conjunto, el impuesto sobre las ventas por sí solo generó más de RM3 mil millones, o alrededor de IDR 12,9 billones para el gobierno de Malasia.

Curiosamente, en 2026 el gobierno vecino estima un aumento del impuesto sobre las ventas de hasta el 10,4%. Mientras tanto, se prevé que los ingresos por derechos de importación e impuestos especiales crezcan sólo ligeramente, alrededor del 2,3%, lo que indica que el principal crecimiento provendrá de los impuestos sobre las ventas.

Este fuerte aumento podría deberse a efectos compuestos en el sistema tributario automotriz de Malasia. El impuesto sobre las ventas se aplica después de calcular todos los derechos e impuestos especiales, por lo que el valor aumenta automáticamente a medida que aumenta el precio base del vehículo.

A partir del próximo año, los vehículos eléctricos (EV) totalmente importados también comenzarán a contribuir a los derechos de importación y los impuestos especiales. Hasta ahora, los vehículos eléctricos de CBU están libres de derechos de importación e impuestos especiales, pero siguen sujetos al impuesto sobre las ventas y su cuota de mercado sigue siendo muy pequeña.

Con esta nueva política, el gobierno de Malasia espera que los ingresos del sector automotriz sean más diversos y sostenibles.