Malasia no asistirá a la Cumbre de Paz de Gaza, esta es la razón

Kuala Lumpur, VIVA – Ministerio de Asuntos Exteriores Malasia proporcionando una explicación sobre la ausencia de Malasia en la Conferencia Internacional de Paz en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia afirmó que se había invitado a asistir a la Conferencia a 24 países. Los coorganizadores (Estados Unidos y Egipto) invitaron a los países en función de su apoyo total o firme al Plan de Paz después de su anuncio el 29 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Malasia no adoptó esa postura o no apoyó plenamente de inmediato el plan de paz.

Los líderes mundiales presenciaron la firma del acuerdo de paz y el fin de la guerra de Gaza Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Esto se debe a que creemos que el Plan de Paz debe contener también los principios y aspectos que muchas veces hemos enfatizado a lo largo de los años en relación con los intereses del pueblo. Palestina«, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia en un comunicado en Kuala Lumpur el martes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia afirmó que estos principios y aspectos incluyen garantías de protección para el pueblo palestino, asistencia humanitaria inmediata al pueblo palestino y el fin de la ocupación. Israel sobre Palestina y el establecimiento de un Estado palestino independiente.

Estos aspectos se consideran muy importantes para una paz duradera en la región de Asia occidental y Malasia seguirá luchando por ellos.

Malasia expresa su satisfacción por el plan de paz así como por el acuerdo de alto el fuego en la primera etapa entre Hamás e Israel el 9 de octubre de 2025.

Sin embargo, Malasia está adoptando una postura muy cautelosa y considera que el acuerdo es un primer paso para poner fin a la matanza de decenas de miles de palestinos, al hambre y a la destrucción causada por la guerra de Israel en Gaza.

«Sabemos que Israel y Hamás, las dos partes directamente afectadas por este proceso de paz, no asistieron a la Conferencia Internacional», explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia. (Hormiga)