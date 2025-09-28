Malasia es sentenciada a la FIFA, Indonesia para ser llevada a

VIVA – Sanciones FIFA a la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) y siete jugadores de tigre de Malaya naturalizados tienen colas largas. En lugar de aceptar una decisión, varias partes en el país vecino en realidad acusaron a Indonesia como el culpable.

Uno de los nombres que se convirtió en lo más destacado fue el príncipe heredero Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Se cree que Johor Darul Ta’zim (JDT) Big Boss es los internautas de Indonesia como una cifra que dirige las acusaciones a Indonesia.

En una carga en su cuenta X, Tunku Ismail compartió artículos de medios de Malasia, SBWTF, titulado «Punte a Fam Evidence of Dwistandard FIFA». El artículo menciona Erick thohir Mezcle el castigo de la FIFA contra Malasia.

Además, Tunku Ismail también acusó al «partido extranjero» que influyó en la FIFA para imponer sanciones a FAM. Incluso escribió la oración: «¿Quién está en Nueva York?» que se considera que los internautas indonesios conducen al presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subanto. Como se sabe, Prabowo acaba de reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva York.

No solo Tunku Ismail, el periodista de Malasia, Zulhelmi Zainal Azam, también hizo especulación. Escribió que había quienes querían abordar el equipo de Malaya Tiger con el tema de la naturalización.

«Hay noticias del viento que dice que algunas entidades del extranjero están tratando de sabotear al equipo nacional por temor al surgimiento del tigre de Malaya. Las entidades se ven cerca del pico del liderazgo más alto de la FIFA», escribió Zulhelmi en las redes sociales.

La declaración encendió inmediatamente la reacción de los ciudadanos de Malasia. Muchos llaman a Indonesia el autor intelectual.

«Seguramente Indonesia», escribió uno de los ciudadanos.

«Ya sé que lado [Indonesia] Siempre no le gusta el éxito del equipo de Malaya Tiger «, agregó otros.

Los internautas indonesios no permanecieron en silencio. Respondieron a la acusación y consideraron a Malasia solo buscando chivos expiatorios para sus propios errores.

Hasta ahora no ha habido una declaración oficial de PSSI o el presidente Erick Thohir con respecto a la acusación.

Como se sabe, la FIFA el viernes 26 de septiembre de 2025 castigó oficialmente a siete jugadores naturalizados de Malasia con una multa de 2.000 francos suizos (alrededor de Rp41.8 millones) más una prohibición de juego de 12 meses. Mientras que FAM fue sentenciado a una multa de 350 mil franco suizo (alrededor de Rp7.3 mil millones) porque se demostró que tenía una falsificación de documentos.

Los siete jugadores afectados por las sanciones son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui y Hectores Alejandro Helvel Serrano.