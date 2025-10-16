Malasia es el campeón de las finanzas globales de la Sharia, la posición de Indonesia es sorprendente

Jacarta – Países de mayoría musulmana en Oriente Medio y el sudeste asiático, incluidos Indonesiaseguir dominando industria financiera El Islam, aunque el crecimiento en otros mercados se mantiene, se debe en gran medida a la naturaleza ética intrínseca de las finanzas de acuerdo con siaria.

Según un informe del London Stock Exchange Group (LSEG), según lo informado VIVA de noticias arabesJueves, 16 de octubre de 2025, mercado sukuk a nivel mundial supera el extraordinario valor de 1 billón de dólares estadounidenses (16.580 billones de rupias) en 2024, a pesar de los persistentes vientos macroeconómicos en contra.

La emisión total de sukuk a nivel mundial alcanzó los 254.300 millones de dólares, un aumento interanual del 11 por ciento a finales del año pasado.

ESG Sukuk –un instrumento de inversión de la sharia cuyos ingresos de emisión se utilizan para proyectos con principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)– superó el valor pendiente de 50 mil millones de dólares (829 billones de rupias), con nuevas emisiones por valor de 15,4 mil millones de dólares (255 billones de rupias), lo que marca la creciente integración de la sostenibilidad en las finanzas islámicas.

¿Quién es primero? Malasia ocupó el primer lugar en los Indicadores de Desarrollo de las Finanzas Islámicas, que se compilan en función de varias métricas, incluido el desempeño financiero, la gobernanza, la sostenibilidad, el conocimiento y la conciencia.

«La financiación islámica contribuyó con más del 46 por ciento de la financiación total de Malasia. Mientras tanto, el sector takaful contribuyó con casi el 24 por ciento de las primas de la industria el año pasado», dijo el jefe de finanzas islámicas de LSEG, Mustafa Adil.

Así, Malasia representa el 36 por ciento de la proporción del sukuk mundial en circulación. A continuación le siguieron Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia y Pakistán.

Luego, Kuwait, Bahréin, Irán, Qatar, Turkiye y también Bangladesh representan colectivamente los mercados financieros islámicos más desarrollados y diversificados del mundo.

Anteriormente, se proyectaba que los activos financieros islámicos globales aumentarían a 9,7 billones de dólares (casi 161.000 billones de IDR) en 2029, frente a 5,98 billones de dólares (99.000 billones de IDR) a finales de 2024, impulsados ​​por la expansión de los mercados bancario, sukuk y takaful, según muestra un nuevo análisis.

Según informes del Grupo de la Bolsa de Valores de Londres (LSEG) y de la Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado, miembro del Banco Islámico de Desarrollo, las perspectivas implican una tasa de crecimiento anual promedio del 10 por ciento durante un período de cinco años.