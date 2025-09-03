Malasia es aprobada por la Ley de Trabajo de Gig 2025, ¿cuál es el punto para Ojol y Freelancers?

Yakarta, Viva – La economía digital que continúa desarrollando dar a luz a un nuevo fenómeno en el mundo del empleo, a saber, la economía del concierto.

Leer también: Malasia es aprobada por el bienestar de OJOL al mensajero, ¿cuándo es Indonesia?



Este modelo de trabajo es cada vez más popular debido a la flexibilidad del tiempo, oportunidades de ingresos adicionales, para oportunidades de carrera en varios sectores creativos y de servicios.

Sin embargo, detrás de su flexibilidad, Trabajador del concierto A menudo enfrentan incertidumbre porque está fuera del alcance de la ley laboral formal.

Leer también: Conocer al vicepresidente Gibran, representantes de OJOL se destacaron debido a la elegante chaqueta y los zapatos de aire Jordan



En Malasia, alrededor de 1,2 millones de personas dependen de los ingresos del sector del concierto, que van desde conductores electrónicos hasta trabajadores creativos.

Esta situación alienta al Ministerio de Recursos Humanos (Kesuma) a traer regulaciones más claras para proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores.

Leer también: El gobierno es aprobado por el proyecto de ley de trabajadores del concierto para proteger a 1,2 millones de residentes



El 25 de agosto de 2025, Kesuma presentó Ley de trabajadores de conciertos 2025 que luego fue ratificado el 28 de agosto.

Esta ley se llama un hito importante para proporcionar un marco legal para los trabajadores de conciertos que anteriormente eran vulnerables a las prácticas de explotación de las empresas basadas en plataformas.

¿Cuál es la ley de trabajadores del concierto de 2025?

Según Kesuma, la Ley de Trabajadores del Gig 2025 proporciona una definición más clara de trabajadores de conciertos, incluida la categoría profesional que se incluye en el alcance de la protección.

Los trabajadores del concierto se definen como individuos que establecen acuerdos de servicio con proveedores o entidades de plataforma, y ​​obtienen ingresos de actividades como:

1. Arte escénico (actuación, canto)

2. Crew de producción cinematográfica

3. Letras o compositores de música

4. Maquillaje y estilista

5. Los periodistas están sueltos

6. Servicio de mantenimiento

7. Fotografía y videografía

8. Ojek en línea (Ojol) y otros.

Al lanzar desde el correo malay, esta ley está aquí para responder a los principales problemas que enfrentan los trabajadores del concierto.

A partir de la ausencia de reconocimiento legal, la ausencia de protección social, al débil mecanismo de resolución de disputas.

Con esta nueva regla, hay varios pasos importantes que se deben implementar, que incluyen:

1. Se requiere la contribución de la seguridad social, como el aniversario (seguridad social) o EPF (Fondo de Previsión de Empleados) para los proveedores de servicios. Esto ofrece una red de seguridad que no era propiedad previamente de trabajadores de conciertos.

2. La formación de un tribunal de trabajadores de concierto como contenedor para resolver disputas de manera transparente y estructurada.

3. Regulación de mecanismos de pago, incluidas las prohibiciones de corte unilateral.

Los trabajadores del concierto también pueden llevar casos a los mecanismos de mediación si enfrentan problemas como:

1. Disputas con individuos o dueños de negocios que los emplean.

2. Decisiones de proveedores de plataformas adversas, por ejemplo, la desactivación de la cuenta.

3. Acusaciones de violaciones o errores poco claros.

4. No hay un mecanismo interno de queja o insatisfacción con los resultados de la liquidación interna.

Crítica de la Ley de Trabajadores del Gig 2025

Aunque es bienvenido, la ley de trabajadores del concierto de 2025 también atrae críticas. La Comisión de Derechos Humanos de Malasia (Suhakam) evalúa que esta ley todavía tiene debilidades, tales como:

– No hay garantía de salarios mínimos o plazos de pago claros.

– Posibles brechas en las reglas de corte salarial, porque todavía permiten ciertas excepciones que se teme ser mal utilizada.

– Falta de protección de la privacidad y datos personales, especialmente en el sistema de evaluación o la clasificación utilizada por el proveedor de la plataforma.

– La ausencia de asistencia legal y libertad de negociación colectiva, que se considera crucial para crear justicia en el ecosistema de trabajo en concierto.

Varios grupos, incluidos los conductores de diario electrónico y de diario P, pidieron que esta ley fuera más profunda por el comité parlamentario seleccionado antes de que se aplicara por completo.

Les preocupa que las regulaciones apresuradas puedan crear reglas ineficaces, incluso de hecho dañando a aquellos que desean ser protegidos.