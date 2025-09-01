Malasia es aprobada por el bienestar de OJOL al mensajero, ¿cuándo es Indonesia?

Kuala Lumpur, Viva – Parlamento Malasia ha confirmado Factura Trabajador del concierto 2025 Histórico. Se afirma que la ley beneficia a alrededor de 1,2 millones de personas involucradas en la economía de concierto de Malasia.

Los trabajadores del concierto se refieren a trabajadores no permanentes en función de proyectos o con un cierto período de tiempo. En general, el contrato de trabajadores del concierto es a corto plazo, temporal o una vez que el proyecto se rompe. Como trabajadores gratuitos/diarios, correos, taxis de motocicletas en línea, contenido de creadores, músicos, trabajadores de arte, ilustradores, programadores, jugadores, etc.

El proyecto de ley de trabajadores del concierto, que contiene 112 cláusulas en 10 secciones, fue aprobado después de ser discutido por 23 miembros parlamentarios y aprobado por la mayoría de los votos del Consejo Popular.

Esta nueva ley reconoce oficialmente a los trabajadores del concierto como una categoría separada de la fuerza laboral, no a los empleados con contratos de servicio tradicionales o contratistas independientes, así como para introducir la protección legal a través de acuerdos de servicio escritos con contratos vinculados por contratos.

El Ministro de Recursos Humanos, Steven Sim Chee Keong, dijo que la ley era un mecanismo tan esperado para superar la brecha en la protección laboral para los trabajadores de los conciertos en Malasia.



Consejo Popular de Malasia o Parlamento de Malasia

«Ha pasado demasiado tiempo, 1,2 millones de malayos en el sector del concierto trabajan todos los días sin una protección laboral adecuada, como si su contribución a la economía no fuera digna de ser reconocido. Este proyecto de ley puso fin a la injusticia», dijo Sim a la DPR.

Theedgemalaysia, Lunes 1 de septiembre de 2025.

Esta nueva ley requerirá todos los contratos vinculados por contratos que incluyen plataformas digitales, como Grab y FoodPanda, firmando acuerdos de servicio escritos con trabajadores de conciertos.

Este Acuerdo debe establecer un estándar mínimo relacionado con las disposiciones de pago, los acuerdos de trabajo, la cobertura de seguro y los procedimientos para la terminación del empleo.

Este proyecto de ley también prohíbe prácticas injustas, como los cambios de aranceles unilaterales, la desactivación de los trabajadores arbitrariamente y las restricciones al trabajar en varias plataformas.

En este proyecto de ley, se formará el Tribunal de Trabajadores de Gig para probar disputas para las personas en esta industria, con la autoridad para ordenar la compensación, la recuperación o el pago de los salarios no remunerados.

Los trabajadores ahora tienen derecho a escuchar sus opiniones antes de la suspensión, y si se demuestra inocente, la compensación recibirá el 50% de su salario diario promedio. Anteriormente, los trabajadores del concierto no tenían refugio legal para tales acciones.

Para la protección social, los trabajadores de conciertos estarán protegidos por la Ley de Seguridad Social de Wiraswasta 2017 (Ley 789), con un canal a través de organizaciones de seguridad social o organizaciones Socso.

Se asignará descuento de 1.25% por viaje o envío para este fondo, lo que proporciona beneficios para los trabajadores de conciertos que van desde la protección de accidentes hasta la protección por discapacidad.

La ley forma una junta de registro de trabajadores de conciertos bajo el Ministerio de Recursos Humanos para supervisar el registro de plataformas y trabajadores. Los trabajadores del concierto también tendrán el derecho de formar asociaciones, lo que puede representarlas en la resolución de disputas, los procesos judiciales y las negociaciones colectivas.

¿Qué tal en Indonesia?

Por el contrario, la implementación del negocio de transporte en línea en Indonesia todavía se enfrenta a una variedad de problemas y la dinámica de las protestas repetidamente de los socios del conductor Ojek en línea (OJOL) y los taxis en línea relacionados con su bienestar.

Los conductores instaron al reconocimiento de la ley como leyes específicas y vinculantes que regulan el transporte basado en aplicaciones. Sin regulaciones especiales, las empresas de aplicaciones a menudo actúan arbitrariamente debido a la base legal débil que rige el empleo y la protección de los socios conductores.

De hecho, la implementación del negocio de transporte en línea en Indonesia se refiere al Reglamento del Ministro de Transporte (Permenhub) No. 117 de 2018 con respecto a la implementación del transporte de personas con vehículos de motor públicos que no están en ruta enmendados por Permenhub número 16 de 2019.

Luego, Permenhub número 118 de 2018 con respecto a la implementación del transporte de alquiler especial enmendado por Permenhub No. 17 de 2019; y Permenhub número 12 de 2019 con respecto a la protección de seguridad de los usuarios de motocicletas utilizados para el beneficio de la comunidad.

Sin embargo, se considera que la base legal del transporte en línea que solo está regulada a través de Permenhub tiene menos fuerza legal, porque el transporte de personas y bienes

Convencionalmente regulado a través de regulaciones más altas, a saber, la ley de LLAJ y la regulación gubernamental número 74 de 2014 en relación con el transporte por carretera.

La Comisión de la Cámara de Representantes V declaró que está listo para comenzar la discusión de la ley sobre el transporte en línea que se convertirá en una regulación especial para el transporte basado en aplicaciones. Sin embargo, la discusión de esta ley no puede ser realizada solo por una parte, dados los problemas regulados que cubren varios campos de los sectores cruzados.

«La ley sobre el transporte en línea más tarde, porque el dominio no solo está en la Comisión V», dijo el presidente de la Comisión V del DPR de Lasarus durante una reunión de trabajo con un conductor de solicitud de transporte en línea en Senayan, Central Yakarta, en mayo pasado.

Según Lasarus, el sistema construido por el transporte en línea es la autoridad de Komdigi como socio de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes I. Entonces la relación de trabajo entre el conductor y el aplicador se encuentra en el Ministerio de Manpower como socio de la Comisión IX.

Para sistemas de pago (en línea) relacionados con OJK como socio de la Comisión XI, y también el Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos para el proceso de legislación y legislación.

Con tantos aspectos y partes interesadas en el alcance del transporte en línea, Lasarus abre la posibilidad de discusiones llevadas a cabo a través del Comité Especial (Pansus), no solo el Comité de Trabajo (PANJA) en la Comisión V.

«Creemos, o tal vez puedo concluir que la fórmula es más tarde el Pansus. Porque es imposible para solo la Comisión V discutir todos estos aspectos», dijo «, dijo