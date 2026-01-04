Malasia condena el arresto del presidente venezolano por parte de Trump

MalasiaVIVA – Malasia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia, condena el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Venezuela así como contra toda forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países.

«Por principio, Malasia se opone a todas las formas de injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países, así como a la amenaza o el uso de la fuerza», escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia en un comunicado en Kuala Lumpur, la madrugada del domingo.



Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia afirmó que estos principios son la base fundamental contenida en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Malasia defiende constantemente la importancia de la resolución pacífica de disputas mediante el diálogo, el respeto a la soberanía y el cumplimiento de las normas internacionales.

«En este momento crítico, es muy importante que las partes implicadas ejerzan la máxima moderación y busquen una solución pacífica a través del diálogo y la diplomacia», afirmó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia.

En consonancia con estos acontecimientos, la principal prioridad de Malasia sigue siendo actualmente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos malasios en el extranjero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia declaró que la Embajada de Malasia en Caracas ha establecido contacto con ciudadanos malasios registrados en el país, y todos los ciudadanos registrados que han sido confirmados se encuentran actualmente a salvo y contabilizados.

La Embajada de Malasia en Caracas también está monitoreando activamente la situación sobre el terreno y está lista para brindar la asistencia consular necesaria si es necesario.

Los venezolanos quedaron conmocionados por una serie de poderosas explosiones en varias regiones del país la madrugada del sábado en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron medios locales.



El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro

Videos que circulan en las redes sociales mostraban un espeso humo visible en varios lugares de Caracas, capital de Venezuela, y se escuchaban sirenas antiaéreas. También se informó que hubo al menos siete explosiones y se vieron aviones de combate volando a baja altura.

Se cortó el suministro eléctrico en varias zonas de Caracas, incluida la parte sur de la ciudad, cerca de la principal base militar.